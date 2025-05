Λέα Γουίλιαμσον: Από μασκότ της Άρσεναλ σε πρωταθλήτρια Ευρώπης 18 χρόνια μετά

Πολλά μπορούν να αλλάξουν μέσα σε 18 χρόνια. Και δεν μιλάμε μόνο για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία ευρωπαϊκή κατάκτηση της Άρσεναλ μέχρι τη φετινή της νίκη στο Women's Champions League. Μιλάμε για την πορεία μιας παίκτριας που έζησε αυτή το ταξίδι από μέσα. Μία παίκτριας που ξεκίνησε ως μασκότ των πρωταθλητριών του 2007, σήκωσε το τρόπαιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στη Λισαβόνα ως αρχηγός και σύμβολο της νέας εποχής. Πρόκειται για τη Λέα Γουίλιαμσον.

Το 2007, η δέκαχρονη τότε Λέα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για τον τελικό του UEFA Women's Cup, συνοδεύοντας τις παίκτριες της Άρσεναλ. Τότε, το να κάνει μία αντίστοιχη καριέρα στο ποδόσφαιρο γυναικών της Αγγλίας μπορεί να έμοιαζε ένα ουτοπικό σενάριο. Οι παίκτριες εκείνης της εποχής έπρεπε να δουλεύουν part-time, η τηλεόραση δεν έδειχνε καν τους αγώνες των γυναικών και το κοινό ακόμα και στο πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας ήταν ελάχιστο.

Στον τελικό του 2007, μόλις 3.467 θεατές βρέθηκαν στο γήπεδο του «Borehamwood» για να δουν την Άρσεναλ να παίρνει τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Στον πρόσφατο τελικό της Λισαβόνας, σχεδόν 40.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στο «Ζοζέ Αλβαλάδε» για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες τον είδαν από το σπίτι ή από το «Emirates» σε γιγαντοοθόνες. Πρόκειται για μία τεράστια διαφορά και μέσα σε αυτή τη διαδρομή, η Γουίλιαμσον είναι ένα πρόσωπο που συνδέει το παρελθόν με το παρόν της ομάδας αυτής.

From mascot to champion 🏆❤️



In 2007, Leah Williamson is mascot as Arsenal lift the European crown for the first time.



in 2025, she leads them to it for the second.



A story dreams are made of ✨ pic.twitter.com/fMH2bjjvG1