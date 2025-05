O Τζόρτζιο Μαρκέτι στο GWomen: «Η UEFA θα δώσει ένα δις ευρώ για το ποδόσφαιρο γυναικών μέχρι το 2030, το πρότζεκτ θα ωριμάσει όταν όλη η Ευρώπη το αγκαλιάσει»

Αποστολή στη Λισαβόνα: Πηνελόπη Γκιώνη, Βασιλική Μπαρτζιώτη

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας ποδοσφαίρου συνέπεσε φέτος με ένα γεγονός που πραγματικά μάς θύμισε το πώς το ποδόσφαιρο θα πρέπει να είναι μία γιορτή για όλους, τόσο για τους αθλητές αλλά και για τον κόσμο. Ο τελικός του Women's Champions League (24/5) ήταν η αφορμή για δεκάδες χιλιάδες άτομα, ώστε να βρεθούν στο «Ζοζέ Αλβαλάδε» και να παρακολουθήσουν από κοντά τη sold out αναμέτρηση ανάμεσα σε Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα.

Η ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών είναι ένα πρότζεκτ που έχει λάβει πολύ σοβαρά η UEFA, που διοργάνωσε στις 24 Μαΐου το συνέδριο «Women's Football Business Case» στη Λισαβόνα, με εξέχουσες προσωπικότητες του χώρου να δίνουν το «παρών».

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας και τελετάρχης των κληρώσεων της UEFA, Τζόρτζιο Μαρκέτι, βρέθηκε στην εκδήλωση και στη συνέχεια μίλησε στο Gazzetta Women για το πλάνο που έχουν σχεδιάσει προκειμένου να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη προβολή και ενίσχυση του ποδοσφαίρου γυναικών.

Αυτό θα περιλαμβάνει μία μεγάλη επένδυση με ένα ποσό που αγγίζει το 1 δις. ευρώ, συγχρόνως όμως θα υπάρχει εποπτεία για το αν τα χρήματα αυτά αξιοποιούνται σωστά από τις Ομοσπονδίες των ευρωπαϊκών χωρών. Επιπλέον, ο ίδιος επέμεινε ότι το ζητούμενο είναι να δούμε περισσότερες γυναίκες στον χώρο του ποδοσφαίρου, τόσο στους πάγκους όσο και σε θέσεις ισχύος.

Πώς βλέπει η UEFA την ανταπόκριση που έχει το ποδόσφαιρο γυναικών πλέον μετά τον τελικό του Women's Champions League με 50.000 φιλάθλους;

«Το ότι ο τελικός του Women's Champions League τα τελευταία χρόνια είναι συνεχώς sold out, είναι κάτι αντικειμενικό. Είναι σαν μοτίβο το ότι αυτά τα παιχνίδια είναι πλέον sold out και ότι αυτό το γεγονός... ξεπουλάει είναι μία τεράστια επίδειξη του πόσο έχει μεγαλώσει το ποδόσφαιρο γυναικών τα τελευταία χρόνια. Αυτό ακριβώς ήταν μέρος και της στρατηγικής μας στην UEFA. Όλοι μας, το ίδιο κι εγώ, είμαστε χαρούμενοι που βλέπουμε ότι αυτές οι στρατηγικές έχουν φέρει τα αποτελέσματα που περιμέναμε και αυτά τα τουρνουά που προσελκύουν εκατομμύρια θεατές δείχνουν ότι έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε να πορευόμαστε».

Υπάρχει νέο πλάνο για να προωθηθεί περισσότερο το ποδόσφαιρο γυναικών από την UEFA τώρα που έχει ήδη γίνει μία πολύ καλή αρχή;

«Φυσικά και υπάρχει, έχουμε ήδη μία στρατηγική που υπολογίζουμε ότι θα ακολουθηθεί μέχρι το 2030. Έχουμε ήδη αρχίσει να επενδύουμε και στόχος είναι μέχρι εκείνη τη χρονιά ως UEFA να έχουμε επενδύσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ σ' αυτό το πρότζεκτ. Παράλληλα κοιτάζουμε όλες τις οπτικές στο ποδόσφαιρο γυναικών, όπως το να ενδυναμώσουμε τόσο τις ίδιες τις παίκτριες αλλά και τις γυναίκες που είναι στον χώρο της προπονητικής. Θέλουμε να βλέπουμε γυναίκες σε υψηλές θέσεις στο ποδόσφαιρο με σημαντικούς ρόλους σε ομάδες, όχι μόνο γυναικών αλλά και ανδρών. Νομίζω ότι αυτές οι πρακτικές που έχουμε σχεδιάσει θα κάνουν το άθλημα πιο ανταγωνιστικό και πιο ενδιαφέρον για τον κόσμο».

