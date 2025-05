Κλόι Κέλι στο GWomen: «Συναρπαστικό το ότι πήρα το Champions League, ειδικά με την Άρσεναλ»

Αποστολή στη Λισαβόνα: Πηνελόπη Γκιώνη, Βασιλική Μπαρτζιώτη

Οι παίκτριες της Άρσεναλ πανηγύρισαν την πρώτη τους κατάκτηση στο Women's Champions League ύστερα από 18 χρόνια. Οι Αγγλίδες κατάφεραν να επικρατήσουν 1-0 της Μπαρτσελόνα στον μεγάλο τελικό του «Ζοζέ Αλβαλάδε» και να γράψουν τα ονόματά τους με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ομάδας.

Η Κλόι Κέλι εμφανίστηκε στη μικτή ζώνη κρατώντας ένα μπουκάλι σαμπάνια κι έκανε σύντομες δηλώσεις λίγο πριν μπει στο λεωφορείο για να αναχωρήσει με την υπόλοιπη ομάδα. Η ίδια μίλησε στο Gazzetta Women και απάντησε στο τι σήμαινε για την ίδια η νίκη κόντρα στην Μπαρτσελόνα, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Είναι απερίγραπτο, είναι απλά συναρπαστικό όχι μόνο το ότι κατάφερα να κερδίσω αυτό το τρόπαιο, αλλά το ότι το έκανα με την Άρσεναλ, με αυτήν την ομάδα και αυτές τις παίκτριες».

Στη συνέχεια, απαντώντας σε ερώτηση του TalkSport, αποκάλυψε ότι είχαν μιλήσει με τις παίκτριες που είχαν πάρει το Champions League το 2007, κάτι που τούς έδωσε δύναμη εν όψει του τελικού, ωστόσο δεν είχε φανταστεί ότι θα κέρδιζε κι εκείνη.

«Το ποδόσφαιρο είναι ένα τρελό παιχνίδι, αλλά συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε», υποστήριξε η ίδια, που στο παρελθόν είχε βρεθεί σε αδιέξοδο πριν καταλήξει στην Άρσεναλ.

Η διεθνής παίκτρια της Αγγλίας πέρασε μια δύσκολη περίοδο στη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία επηρέασε σημαντικά την ψυχική της υγεία. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024–2025, περιορίστηκε σε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής, γεγονός που την οδήγησε να ζητήσει μεταγραφή. Σε δημόσια δήλωσή της, εξέφρασε την απογοήτευσή της για τη συμπεριφορά της ομάδας, αναφέροντας ότι προσπάθησαν να «δολοφονήσουν τον χαρακτήρα της» μέσω διαρροών ψευδών ειδήσεων στα μέσα ενημέρωσης.

Η Κέλι τόνισε τότε ότι η κατάσταση είχε σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία, δηλώνοντας πως είχε σκεφτεί ακόμα και να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Τελικά, παραχωρήθηκε δανεική στην Άρσεναλ μέχρι το τέλος της σεζόν, μια κίνηση που σίγουρα τη δικαίωσε.

📆 January: Frozen out at Manchester City 🥶



📆 May: Wins the Champions League with Arsenal 🏆



Some season for Chloe Kelly! pic.twitter.com/1NFAgBHuEE