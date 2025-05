Η Άρσεναλ στέρησε από την Μπαρτσελόνα τον τρίτο σερί της τίτλο στο Women's Champions League, με τις παίκτριες της Ρενέ Σλέγκερς να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του τίτλου μετά από 18 χρόνια αυτή τη φορά στη Λισαβόνα.

Η Αϊτάνα Μπονμάτι δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι η νίκη τους δεν ήταν δεδομένη και επιβεβαιώθηκε, ωστόσο η Ισπανίδα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της μετά το τελευταίο σφύριγμα και ξέσπασε σε λυγμούς.

Ο πρόεδρος των Μπλαουγκράνα, Ζοάν Λαπόρτα βρισκόταν στο γήπεδο και παρηγορησε τις παίκτριες, μαζί με την Αλεξία Πουτέγιας που ήταν εμφανώς απογοητευμένη από το αποτέλεσμα.

📸 - Barça President Joan Laporta with Alexia Putellas and Aitana Bonmatí after the match. pic.twitter.com/5QTOXfisMU