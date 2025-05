Το πίστεψαν και τελικά το πέτυχαν οι παίκτριες της Άρσεναλ. Για πρώτη φορά μετά το 2007 πήραν τον τίτλο στο Women's Champions League επικρατώντας της πρωταθλήτριας Μπαρτσελόνα με 1-0. Οι Καταλανές στερήθηκαν το τρίτο σερί τρόπαιό τους στη διοργάνωση και έχασαν την ευκαιρία να ισφαρίσουν το αντίστοιχο ρεκόρ της Λυών.



Πολύ αποφασισμένη η Άρσεναλ ήδη από τα πρώτα λεπτά. Η Μπαρτσελόνα είχε την πρώτη κακή στιγμή στο παιχνίδι, με την Κλαούντια Πίνα στο 8'. Στο 11' η Φορντ δοκίμασε μία κεφαλιά αλλά η προσπάθειά της δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, την ώρα που οι Καταλανές είχαν αρχίσει να ανεβάζουν ρυθμούς. Η Μπαρτσελόνα είχε το μεγαλύτερο ποσοστό κατοχής, όμως δεν μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες λόγω της σφιχτής άμυνας της αντίπαλης ομάδας.

Στο 20' η Παρέδες έκανε ένα λάθος που παραλίγο να στοιχίσει στις παίκτριες του Πέρε Ρομέου. Σε μία προσπάθειά της να διώξει την μπάλα σε κόρνερ, την έστειλε στα δίχτυα, ωστόσο υπήρχε οφσάιντ νωρίτερα στη φάση και το γκολ δε μέτρησε.

Η Ντάφνε φαν Ντομσέλαρ έκανε ένα εξαιρετικό ματς και σε κάθε περίπτωση ήταν σε ετοιμότητα ώστε να σταματήσει τόσο την τοπ σκόρερ της Μπαρτσελόνα, Κλαούντια Πίνα, όσο και την Αϊτάνα Μπονμάτι που απείλησε δις στο 31'.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και πάλι η Πίνα προσπάθησε να ανοίξει το σκορ, όμως δεν μπορούσε να νικήσει την αντίπαλη γκολκίπερ. Αν και οι (τυπικά) φιλοξενούμενες είχαν ξεκινήσει πολύ πιο δυναμικά στην επανάληψη, τελικά βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 74ο λεπτό. Η Στίνα Μπλακστίνιους βρέθηκε στο σωστό σημείο και πήρε την μπάλα από την Μιντ, για να τη στείλει στην εστία της Μπαρτσελόνα διαμορφώνοντας το 1-0.

Stina Blackstenius with what could be a monumental goal in this final for Arsenal! 🔴

