Αϊτάνα Μπονμάτι: «Μας βλέπουν ως φαβορί, αλλά η Άρσεναλ αξίζει να είναι στον τελικό»

Αποστολή στη Λισαβόνα: Πηνελόπη Γκιώνη, Βασιλική Μπαρτζιώτη

Η Αϊτάνα Μπονμάτι μαζί με την Αλεξία Πουτέγιας και τον προπονητή της Μπαρτσελόνα, Πέρε Ρομέου, μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό του Women's Champions League απέναντι στην Άρσεναλ (24/5).

Η δύο φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας είπε μεταξύ άλλων για το αν θα καταφέρουν να κερδίσουν τρεις σερί τίτλους όπως έχει κάνει μόνο η Λυών, αλλά για την επικειμενη συνύπαρξή της στον αγωνιστικό χώρο με την άλλοτε συμπαίκτριά της στην Μπαρτσελόνα, Μαριόνα Καλαντέι.

«Δεν θέλω να συγκριθώ με τη Λυών εκείνες έχουν τις δικές τους συνθήκες κι εμείς τις δικές μας. Για πολλά χρόνια συγκρινόμασταν με τη Λυών, δεν θέλω να μιλήσω άσχημα γι’ αυτές τις παίκτριες. Η Κάρο (Καρολίν Γκράχαμ Χάνσεν) είναι από τις καλύτερες παίκτριες στον κόσμο, με βοηθά να γίνομαι καλύτερη κι εγώ την κάνω καλύτερη, νομίζω μέσω του ανταγωνισμού.

🗣️ Aitana Bonmatí: "Previous finals? I’ve learned a lot from them. It’s the path we’ve had to take, and you learn so much along the way. We’re the team to beat, and knowing how to handle that is very important. Not giving up is, too. We’ve seen it all, and that matters." pic.twitter.com/elgCKBKj87