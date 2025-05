Η Άρσεναλ επιστρέφει στον τελικό του Women’s Champions League, σε ένα ένα από τα πιο αξιοσημείωτα φετινά ποδοσφαιρικά ταξίδια. Δεκαοκτώ χρόνια μετά την τελευταία παρουσία της στον τελικό της διοργάνωσης, η ομάδα κατάφερε αυτή να ανατρέψει όλα τα δεδομένα και να κερδίσει πανάξια μια θέση στο μεγάλο ραντεβού απέναντι στην πανίσχυρη Μπαρτσελόνα.

Η επικράτηση με 4-1 μέσα στη Λυών, απέναντι στην οκτάκις πρωταθλήτρια Ευρώπης, ήταν αποτέλεσμα τακτικής, συγκέντρωσης και εξαιρετικής απόδοσης που απαιτείται σε αυτή τη φάση του θεσμού, με τις Αγγλίδες τελικά να δικαιώνονται. Η Άρσεναλ ανέτρεψε το 2-1 του πρώτου αγώνα κι έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στον τελικό φέτος έχοντας ξεκινήσει από τον πρώτο προκριματικό γύρο. Η συνολική πορεία της περιλάμβανε 14 αναμετρήσεις, αριθμός-ρεκόρ στην τωρινή μορφή της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι στη Γαλλία ήταν από τα πιο ολοκληρωμένα της σεζόν. Το αυτογκόλ της Λυών στο ξεκίνημα έδωσε το έναυσμα, όμως οι παίκτριες της Άρσεναλ δεν αρκέστηκαν σε αυτό. Με σωστή πίεση στον άξονα, κερδισμένες μονομαχίες και άριστη κυκλοφορία της μπάλας, κατάφεραν να επιβάλουν το δικό τους ρυθμό για να κλείσουν τελικά μία θεση στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωησς ύστερα από 18 χρόνια.

Κομβικό ρόλο στην καλή έκβαση της σεζόν είχε η αλλαγή προπονητή. Η Ρενέ Σλέγκερς, που ανέλαβε προσωρινά, κατάφερε να μεταμορφώσει την ομάδα, δίνοντάς της ξανά ταυτότητα και σταθερότητα. Η δουλειά της εκτιμήθηκε άμεσα, οδηγώντας στη μονιμοποίησή της στον πάγκο, και τα αποτελέσματα δικαιώνουν την απόφαση ων Κανονιέρηδων. Μέσα σε λίγους μήνες, η Σλέγκερς μετέτρεψε ένα σύνολο που είχε ένα ασταθές ξεκίνημα σε μία από τις πιο φορμαρισμένες και πειθαρχημένες ομάδες της Ευρώπης.

Η παρουσία της Κιμ Λιτλ, που παρά τα 35 της χρόνια εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς, προσέθεσε εμπειρία και σταθερότητα στον άξονα, ενώ η συμβολή της νεοφερμένης της με την Καλντεντέι αποδείχθηκε καθοριστική. Η Λιτλ, η μοναδική από τις βασικές παίκτριες που έχει ζήσει και την προηγούμενη ευρωπαϊκή κατάκτηση της Άρσεναλ το 2007, είναι σίγουρα ένα από τα πρόσωπα κλειδιά και στον τελικό του «Ζοζέ Αλβαλάδε».

