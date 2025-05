Όταν η Αλεξία Πουτέγιας υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού τον Ιούλιο του 2022, υποσχέθηκε πως θα επιστρέψει. Δύο επεμβάσεις στο γόνατο και σχεδόν τρία χρόνια μετά, η αρχηγός της Μπαρτσελόνα έχει στατιστικά παρόμοια με αυτά της χρονιάς που κατέκτησε την πρώτη της Χρυσή Μπάλα και ετοιμάζεται να παίξει βασική στον τελικό του Champions League το Σάββατο (24/5).

Η οικοδέσποινα Λισαβόνα θα υποδεχθεί μια Μπαρτσελόνα που αυτή τη σεζόν μοιάζει σαν να έχει βρει τον παλιό καλό εαυτό της, με την καλύτερη εκδοχή της Πουτέγιας να είναι έτοιμη να φέρει και πάλι το τρόπαιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στη Βαρκελώνη. Μαζί με την Πάτρι Γκιγιάρο και την επίσης δύο φορές κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, Αϊτάνα Μπονμάτι, η αποκαλούμενη «Αγία Τριάδα» των Μπλαουγκράνα θα συναντηθεί ξανά σε τελικό Champions League με στόχο το back-to-back.

Οι ίδιες τρεις βρίσκονταν στο βασικό σχήμα της Μπάρτσα και στον περσινό τελικό, όταν η Πουτέγιας μπήκε στα τελευταία λεπτά και πέτυχε το γκολ για το 2-0 απέναντι στην πολυνίκη Λυών, στο Μπιλμπάο.

Alexia Putellas, Aitana Bonmati and Patri Guijarro have a combined 💯 goal contributions between them for club and country this season... from 𝙈𝙄𝘿𝙁𝙄𝙀𝙇𝘿 🤯🇪🇸 pic.twitter.com/ZxQGVvjsN9

Το 2025, σχεδόν τρία χρόνια μετά τον σοβαρό τραυματισμό της, η δύο φορές νικήτρια της Χρυσής Μπάλας θα ξεκινήσει και πάλι βασική μαζί με τις πλέον αχώριστες Μπονμάτι και Γκιγιάρο. Μέχρι στιγμής, η μέσος από το Μολέτ ντελ Βαγές έχει αγωνιστεί σε 37 ματς, έχοντας 2.619 αγωνιστικά λεπτά. Μέσα σε αυτά, έχει σημειώσει 22 γκολ και μοιράσει 16 ασίστ με την ομάδα του Πέρε Ρομέου. Έχει συμμετοχή σε 38 γκολ της Μπαρτσελόνα φέτος, μόλις δύο λιγότερα από τα 40 που είχε ως παίκτρια των Μπλαουγκράνα τη σεζόν 2020-21, τη χρονιά που κατέκτησε την πρώτη Χρυσή Μπάλα της και η Μπαρτσελόνα το πρώτο της Champions League.

Η Αλεξία έχει μπροστά της δύο παιχνίδια μέχρι να ολοκληρωθεί η σεζόν και τη δυνατότητα να ισοφαρίσει τις 40 συμμετοχές της καλύτερης σεζόν της στους Καταλανούς. Εκπλήρωσε δύο υποσχέσεις μαζί, και αυτή του να επιστρέψει στη δράση, αλλά κι εκείνη του να γυρίσει καλύτερη από ποτέ.

Alexia Putellas has 38 Goals + Assists this season in all competitions while only starting in 31 matches.



She's coming for her 3rd Ballon d'Or. 🏆👀 pic.twitter.com/OlvRQPAKNp