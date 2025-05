Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στο γήπεδο «Ζοζέ Αλβαλάδε» στη Λισαβόνα, λίγες ημέρες πριν διεξαχθεί εκεί ο τελικός του Champions League γυναικών ανάμεσα σε Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα. Το τρόπαιο της διοργάνωσης εκλάπη το βράδυ του Σαββάτου (17/5), την ώρα που η Σπόρτινγκ πανηγύριζε την κατάκτηση του 21ου πρωταθλήματός της με νίκη 2-0 επί της Γκιμαράες.

Σύμφωνα με την επίσημη αναφορά της πορτογαλικής αστυνομίας, ομάδα αγνώστων, φορώντας κουκούλες παραβίασε μια από τις πύλες του σταδίου και κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στο υπόγειο γκαράζ, όπου φυλασσόταν το τρόπαιο, μαζί με εξοπλισμό της UEFA.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό μόλις το επόμενο πρωί, ενώ η κλοπή προκάλεσε σοκ στις Αρχές και έντονο προβληματισμό στους διοργανωτές, αφού στο στάδιο τηρούνταν αυστηρά μέτρα ασφαλείας ενόψει του ευρωπαϊκού τελικού.

Η αστυνομία κατάφερε έπειτα από επιχείρηση που έστησε να εντοπίσει το κλεμμένο τρόπαιο και να το επιστρέψει ασφαλές στα χέρια της διοργανώτριας αρχής. Συνολικά, έχουν ταυτοποιηθεί 13 ύποπτοι, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό κι άλλων εμπλεκομένων. Να σημειώσουμε ότι τα υπόλοιπα αντικείμενα που έκλεψαν δεν έχουν βρεθεί ακόμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχει γίνει γνωστός ο τρόπος με τον οποίο ανακτήθηκε το τρόπαιο, ενώ οι αρχές κρατούν χαμηλούς τόνους για τις λεπτομέρειες της επιχείρησης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Λισαβόνα θα παραμείνει στο... μικροσκόπιο της UEFA μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η ομαλή διεξαγωγή του τελικού.

🚨🏆 The Women's Champions League trophy has been recovered after being STOLEN at the José Alvalade stadium in Lisbon, during Sporting CP's title celebrations.



[via @mundodeportivo] pic.twitter.com/zcrvhSfEeB