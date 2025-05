Ινφαντίνο: «Στόχος της FIFA το 1 δισ. δολάρια από το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών»

Χωρίς να βάζει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, έθεσε έναν φιλόδοξο στόχο για το μέλλον του ποδοσφαίρου γυναικών, που σχετίζεται με την πρόβλεψη για έσοδα ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από το ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μιλώντας σε ένα επενδυτικό φόρουμ στο Ριάντ, ο Ινφαντίνο στάθηκε στη ραγδαία ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών τα τελευταία χρόνια, με τη FIFA να βλέπει τεράστιες προοπτικές απο αυτό, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο.

Στα πρότυπα του Μουντιάλ ανδρών, που από το 2026 θα φιλοξενεί 48 ομάδες (αντί για 32) και θα περιλαμβάνει 104 αγώνες, το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών ακολουθεί αντίστοιχη ανοδική πορεία. Από 24 ομάδες το 2019, πήγαμε στις 32 το 2023, ενώ το 2031 ο αριθμός αναμένεται να φτάσει και εκεί τις 48 όπως έκανε πρόσφατα γνωστό η Ομοσπονδία.

Παρά την αισιοδοξία του, ο Ινφαντίνο δεν έδωσε συγκεκριμένη ημερομηνία για την επίτευξη του οικονομικού αυτού στόχου. Πάντως, η FIFA έχει ήδη κλειδώσει τις επόμενες διοργανώσεις: το 2027 θα αναλάβει τη διοργάνωση η Βραζιλία, ενώ για το 2031 και το 2035 φαίνεται πως «παίζουν» μόνο οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Μουντιάλ του 2023 απέφερε περισσότερα από 570 εκατομμύρια δολάρια, μια επίδοση εντυπωσιακή αλλά ακόμα μακριά από τα 6,3 δισ. δολάρια που εισέπραξε η FIFA από το ανδρικό τουρνουά στο Κατάρ το 2022.

Speaking at the Saudi-U.S. Investment Forum 2025 yesterday, FIFA President Gianni Infantino said:



“Women's football and women in football are crucially important. The (FIFA) Women's World Cup, the next one is in Brazil in 2027, and the following one, again, is in North America… pic.twitter.com/FGQMRhxgdG