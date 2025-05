Η ΑΕΚ πήρε για πρώτη φορά στην ιστορία της το πρωτάθλημα γυναικών, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στο Women's Champions League της σεζόν 2025/26. Η μαθηματική κατάκτηση του τίτλου ήρθε μετά το 1-0 επί του ΟΦΗ στο γήπεδο των Αγίων Αναργύρων, με τους φιλάθλους της Ένωσης να δίνουν δυναμικό «παρών» στο ματς και να στηρίζουν την προσπάθεια των παικτριών του Νίκου Κωτσοβού. Η αποστολή των Κιτρινόμαυρων για φέτος στέφθηκε με επιτυχία, οι πρωταθλήτριες ετοιμάζονται να γιορτάσουν στην «OPAP Arena» και η Ευρώπη αποτελεί πλέον την επόμενη μεγάλη πρόκλησή τους.

Η πρώτη συμμετοχή της ΑΕΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις συμπίπτει με την πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου φορμάτ στο Women's Champions League, το οποίο αλλάζει ριζικά και υπόσχεται μεγαλύτερο ανταγωνισμό και περισσότερες ευκαιρίες για τις ομάδες από τις μικρομεσαίες ποδοσφαιρικά χώρες να παίξουν στην κορυφαία διοργάνωση.

Από τη σεζόν 2025/26, η φάση των ομίλων καταργείται και τη θέση της παίρνει μια νέα ενιαία φάση, σαν λίγκα 18 ομάδων. Κάθε ομάδα θα δίνει έξι αγώνες με έξι διαφορετικούς αντιπάλους (τρεις εντός και τρεις εκτός έδρας) επιλεγμένους από τρία διαφορετικά γκρουπ δυναμικότητας με βάση τη βαθμολογία συλλόγων της UEFA.

Από εκεί και πέρα, η βαθμολογία θα διαμορφώνεται με το γνωστό σύστημα των τριών βαθμών για τη νίκη και ενός για την ισοπαλία. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της κατάταξης θα προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η έως και τη 12η θέση θα συμμετέχουν σε νοκ-άουτ Play Offs, με διπλούς αγώνες, για να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στα προημιτελικά. Οι έξι τελευταίες ομάδες (13η-18η) θα αποκλείονται από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

