Η FIFA πρόκειται να χρηματοδοτήσει μια πρωτοποριακή έρευνα που θα εξετάσει τον αντίκτυπο των ορμονικών διακυμάνσεων κατά τη διάρκεια του κύκλου και τη σύνδεσή τους με την αύξηση των τραυματισμών στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο (ACL) στο ποδόσφαιρο γυναικών. Η έρευνα, που θα διαρκέσει ένα χρόνο, ξεκινά τον επόμενο μήνα στο Πανεπιστήμιο Kingston του Λονδίνου και αποσκοπεί στο να ρίξει φως σε έναν από τους πιο συνηθισμένους, αλλά και πιο σοβαρούς τραυματισμούς που αντιμετωπίζουν οι ποδοσφαιρίστριες.

Έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες αθλήτριες διατρέχουν 2 έως 6 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν έναν τέτοιο τραυματισμό σε σχέση με τους άνδρες. Αθλητριές όπως οι Βιβιάν Μίντεμα,Λία Γουίλιαμσον και Σαμ Κερ έχουν υποστεί τραυματισμούς στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο τα τελευταία δύο χρόνια, κάτι που καταδεικνύει την κρισιμότητα του ζητήματος.

«Στόχος μας είναι να εξετάσουμε αν οι γυναίκες αθλήτριες είναι πιο επιρρεπείς σε τραυματισμούς λόγω των φυσιολογικών αλλαγών που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου», δήλωσε ο Σάιμον Όγκαστους, ανώτερος λέκτορας αθλητικής βιομηχανικής στο Πανεπιστήμιο Kingston.

ACL injuries have become all too common in women’s football and now FIFA is joining in the search for answers.



