Πρωτοφανής απόφαση της Γουλβς να μην διεκδικήσει την άνοδο: Σε κατάσταση σοκ οι παίκτριες

Η απόφαση της Γουλβς να μην υποβάλει αίτηση για τη συμμετοχή της στη δεύτερη κατηγορία στην Αγγλία (Women's Championship), παρά τις ελπίδες για άνοδο, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από παίκτριες και προσωπικό.

Όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του «BBC Sport», οι ποδοσφαιρίστριες εκφράζουν την απογοήτευση τους, καθώς όλα όσα πέτυχαν τη φετινή σεζόν φαίνεται πως δεν είχαν καμία αξία.

Η ομάδα, παρά τη νίκη της με 6-0 απέναντι στις Liverpool Feds στον τελευταίο αγώνα της σεζόν στη Women's Premier Division North, ολοκλήρωσε τη χρονιά τρεις βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια, Νότιγχαμ Φόρεστ. Αν και η άνοδος στη Women's Championship ήταν ακόμα εφικτή, ο σύλλογος αποφάσισε να μην καταθέσει την αίτηση για τη συμμετοχή της ομάδας στη δεύτερη κατηγορία, γεγονός που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, με τις παίκτριες να δηλώνουν ότι πάλεψαν για την άνοδο «για τίποτα».

Η Μπεθ Μέρικ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Φανταστείτε να παλεύετε για την άνοδο όλη τη σεζόν και να ανακαλύπτετε ότι η προσπάθειά μας για το Championship δεν είχε ποτέ κατατεθεί».

Η Λίλι Σίμκιν, αμυντικός που έχει αγωνιστεί και στη Women's Super League με την Μπέρμιγχαμ Σίτι, υπογραμμίζει ότι οι παίκτριες ένιωσαν πως οι κόποι τους όλη τη χρονιά πήγαν χαμένοι: «Ως ομάδα, παλέψαμε όλη τη σεζόν και καταφέραμε αυτό που κάποιοι στην ομάδα θεωρούσαν αδύνατο», δήλωσε στο X «Το πήγαμε μέχρι την τελευταία ημέρα για να μάθουμε ότι όλα θα ήταν μάταια ούτως ή άλλως. Αξίζουμε κάτι καλύτερο».

We feel let down…



As a group of staff and players who have been fighting all season and still achieved what the some people at the club thought was impossible.



We took it to the last day to find out it would have all been for nothing anyway.



We deserve better. https://t.co/PQbne7R8P7