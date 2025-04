Ραντεβού με την ιστορία έδωσε η Άρσεναλ που πανηγύρισε μία εμφατική νίκη επί της Λιόν στη Γαλλία παίρνοντας παράλληλα το «εισιτήριο» για τον τελικό του Women's Champions League, για πρώτη φορά μετά το 2007!

Onwards to the final – together 👊 pic.twitter.com/jKsCaZelBP

Οι «Κανονιέρισσες» βρίσκονταν με την πλάτη στον τοίχο μετά το 2-1 της Λιόν στο Λονδίνο και χρειάζονταν μία μεγαλοπρεπή εμφάνιση ώστε να βρεθούν στον τελικό της Λισαβόνας. Και την έκαναν, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 4-1 (συνολικό σκορ 5-3) που τους έδωσε την πολυπόθητη πρόκριση. Ο αυτογκόλ της Έντλερ στο 5' έβαλε μπροστά τις Λονδρέζες που με το τέρμα της Κάλντεντεϊ στις καθυστερήσεις απέκτησαν προβάδισμα πρόκρισης. Με το... καλησπέρα στο β' μέρος η Ρούσο ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, με την Φόορντ να χρίζεται και αυτή σκόρερ στο 63'. Η Λιόν σημείωσε απλώς το γκολ της τιμής στο 81' με την Ντουμορνάι, με την πολυνίκη του θεσμού να μένει εκτός τελικού!

Θυμίζουμε, ότι η Άρσεναλ είναι η μόνη αγγλική ομάδα που έχει καταφέρει να κατακτήσει το Women's Champions League (το 2007) επιστρέφοντας στον τελικό έπειτα από 18 χρόνια. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα -που νωρίτερα απέκλεισε την Τσέλσι- σε ένα ματς που θα διεξαχθεί στη Λισαβόνα στις 24 Μαΐου.

🇵🇹🔒 For the first time in a #UWCLfinal, Arsenal will play Barcelona 🤝#UWCL pic.twitter.com/6hO96WAGOm