Σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα της αγγλικής αθλητικής δημοσιογραφίας των τελευταίων ημερών, η πρώην διεθνής επιθετικός της Αγγλίας και έμπειρη αναλύτρια, Ενι Αλούκο, προκάλεσε αντιδράσεις με την τοποθέτησή της για τον Ίαν Ράιτ. Μιλώντας στο BBC Radio, η ίδια υποστήριξε ότι η συνεχής παρουσία ανδρών, όπως ο Ράιτ, στον χώρο της ανάλυσης στο ποδόσφαιρο γυναικών, περιορίζει τις ευκαιρίες για τις ίδιες τις γυναίκες, οι οποίες ακόμη παλεύουν για ισότιμη εκπροσώπηση. Το θέμα έφερε στο προσκήνιο η Daily Mail.

«Έχω δουλέψει με τον Ίαν για πολύ καιρό και ξέρω ότι είναι εξαιρετικός αναλυτής, αλλά νομίζω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσει πόσο πολύ εμπλέκεται στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Πρέπει να το γνωρίζει αυτό. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν περιορισμένες θέσεις για τις γυναίκες στον χώρο αυτό. Αν είχαμε μια κατάσταση όπου οι ευκαιρίες ήταν ίδιες, τότε θα ήταν πιο ελεύθερη η αγορά. Δεν λέω ότι είναι λάθος για τον Ίαν να καλύπτει το ποδόσφαιρο γυναικών, αλλά πρέπει να είμαστε συνειδητοί και να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες δεν εμποδίζονται από το να έχουν μια πορεία στον χώρο αυτό. Υπάρχουν ακόμα μια διπλά στάνταρντς. Οι γυναίκες εξακολουθούν να ανταγωνίζονται μεταξύ του για δύο ή τρεις θέσεις το πολύ. Ο τομέας αυτός δεν είναι σαν το θέατρο, πρέπει να καταλάβουμε ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν το δικαίωμα του να καθίσουν στην καρέκλα του αναλυτή, να έχουν το δικαίωμα να εργαστούν», δήλωσε χαρακτηριστικά η πρώην παίκτρια της Τσέλσι.

Η περίπτωση της ίδιας της Αλούκο, ωστόσο, αποτυπώνει και μία βαθύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον χώρο. Παρά τη 11ετή καριέρα της στη μετάδοση, η ίδια παραδέχεται ότι τους τελευταίους 18 μήνες δεν πήρε τις ευκαιρίες που της άξιζαν, κάτι που συνδέει με την απόφασή της να κινηθεί νομικά κατά του Τζόι Μπάρτον για συκοφαντικά σχόλια που εκείνος έκανε. Οι απειλές, οι προσβολές που δέχθηκε περιγράφουν μια πραγματικότητα που δεν θα έπρεπε να συνδέεται με κανέναν δημοσιογράφο, πολλώ δε μάλλον με γυναίκα που υπερασπίζεται το δικαίωμά της στην εργασία.

Η συζήτηση που άνοιξε η Αλούκο δεν είναι μία επίθεση σε βάρος του πρών παίκτη της Premier League, αλλά μία αφορμή ώστε να αλλάξουν τα πράγματα στον εργασιακό χώρο πολλών γυναικών.

🚨 Eni Aluko has accused Ian Wright of blocking opportunities for female pundits by 'dominating' women's football coverage himself. 🤯



(Source: @MailSport) pic.twitter.com/5wooxQZXsy