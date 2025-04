Βερονίκ Ραμπιό: Η αμείλικτη μάμα-τζερ που οι Γάλλοι αγαπούν να μισούν

Όσο ο γιος της γινόταν όλο και καλύτερος στο γήπεδο, η Βερονίκ, φρόντιζε για τις... εξωαγωνιστικές υποθέσεις. Μεταξύ των ομάδων που αγωνίστηκε στη συνέχεια ο Ραμπιό ήταν και η Ρόμα, αλλά και σε αυτή την περίπτωση η παρεμβατική συμπεριφορά της μητέρας του χάλασε τις διαπραγματεύσεις που αρχικά φαινόταν να πηγαίνουν καλά. Φημολογείται ότι όταν συμφωνήθηκε το deal, οι υπεύθυνοι των Τζιαλορόσι επικοινώνησαν με τη Βερονίκ για να κλείσουν τη συμφωνία, αλλά εκείνη, ούσα σε διακοπές, δεν μπορούσε να δώσει το «παρών» και γι' αυτό η συμφωνία απέτυχε. Μια άλλη εκδοχή για αυτό το «ναυάγιο», δόθηκε από τον τότε αθλητικό διευθυντή της Ρόμα, Γουόλτερ Σαμπατίνι. Σε συνέντευξή του στο Sky Sports, είπε χαρακτηριστικά:

«Είχαμε προγραμματίσει ένα γεύμα. Μιλήσαμε και της είπα ότι υπήρχε ήδη συμφωνία με την ομάδα. Πριν σηκωθούμε από το τραπέζι, πρόσθεσε κάτι που κανείς δεν μετέφρασε, αλλά εγώ κατάλαβα. Ζητούσε να μιλήσει με τον Γκαρσία (τότε προπονητή). Εξοργίστηκα και έφυγα. Δεν πρέπει να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Αν δώσεις στη μητέρα την ευκαιρία να έχει τετ-α-τετ με τον προπονητή, θα την βρεις μετά στα αποδυτήρια».

Χωρίς να υπάρχει εναλλακτική για μία πιθανή μεταγραφή του Ραμπιό, η στρατηγική της μητέρας του για να εκνευρίσει την Παρί ήταν να διαδώσει την πληροφορία ότι ο γιος της δεν θα ανανέωνε, κάνοντάς την να λήξει το συμβόλαιό του και απειλώντας ότι θα βρουν συμφωνία με νέο σύλλογο χωρίς καμία χρηματική αποζημίωση. Αρχικά ο Αντριέν τέθηκε εκτός αποστολής και αποκλείστηκε από τη λίστα του Champions League, αλλά η ομάδα, ανανέωσε τελικά το συμβόλαιο του. Οι διαπραγματεύσεις όμως δεν ήταν καθόλου εύκολες, καθώς η Βερονίκ, είχε μεν παράλογες οικονομικές απαιτήσεις, ζήτησε όμως να κλείσει τη συμφωνία όχι μόνο με παρόντες τους υπεύθυνους, αλλά απευθείας με τον ιδιοκτήτη του συλλόγου, Νασέρ Αλ Κελαϊφί!

Ακόμη και μετά την ανανέωση του συμβολαίου του Ραμπιό, οι απαιτήσεις της μητέρας του δεν υποχώρησαν, αντίθετα έγιναν όλο και πιο συχνές. Αυτές δεν αφορούσαν μόνο το ρόλο του γιου της στο γήπεδο, για τον οποίο ήθελε να παίζει σε μια πιο επιθετική θέση, αλλά ήθελε να έχει λόγο και στον αριθμό των συμμετοχών του.

Η ίδια σύντομα εκνευρίστηκε και επικοινώνησε με την ομάδα εκφράζοντας την επιθυμία να πάει τον γιο της αλλού, σε μία ομάδα που πραγματικά θα τον έβαζε στο επίκεντρο του σχεδιασμού της. Λίγους μήνες μετά, η καριέρα του Ραμπιό φαινόταν να οδηγείται στην Premier League, καθώς προτάθηκε σε αρκετούς συλλόγους, όπως η Τότεναμ, αλλά οι διαπραγματεύσεις ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν λόγω των υπερβολικών οικονομικών απαιτήσεων της μητέρας του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μείνει στο Παρίσι...

Η πρώτη ρήξη με την εθνική ομάδα της Γαλλίας σημειώθηκε το 2016, όταν οι Μπλε αντιμετώπιζαν τη Βουλγαρία σε έναν προκριματικό αγώνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Ραμπιό παραπονέθηκε επειδή έπρεπε να αντικαταστήσει τον Καντέ επικαλούμενος τον κίνδυνο τραυματισμού λόγω του κρύου. Όπως ήταν φυσικο, δεν άρεσε καθόλου ούτε στη μητέρα του αυτή η απόφαση. Τίποτα, όμως, δεν συγκρίνεται με αυτό που συνέβη πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Ρωσία, όταν ο Ντεσάν τον έβαλε στους επιλαχόντες και δεν τον συμπεριέλαβε στην αποστολή.

Έκτοτε ο ίδιος αρνούνταν οποιαδήποτε από τις κλήσεις της εθνικής και η Γαλλική Ομοσπονδία ζήτησε από τον παίκτη περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με αυτήν την απόφασή του. Για άλλη μια φορά, ήταν η μητέρα του που παρενέβη, με τον πρόεδρο να καταγγέλλει μάλιστα στην Equipe ότι σε αίτημα για συνάντηση με τον ίδιο απάντησε η μητέρα του, η οποία ήθελε πρώτα να εμφανιστεί εκείνη στο ραντεβού και μετά να συνοδεύσει το παιδί της. Προφανώς η απάντησή τους ήταν αρνητική.

Η σχέση της δεν ήταν τεταμένη μόνο με τη Γαλλική Ομοσπονδία, αλλά και με τους γονείς των υπολοίπων παικτών των Μπλε. Νέο σκάκδαλο ξέσπασε μετά το EURO του 2020, όταν η ίδια είπε στον πατέρα του Κιλιάν Μπαπέ μετά το χαμένο πέναλτι: «Ελπίζω να πεις δύο λόγια στο γιο σου για αυτό που έκανε...».

Παρόλο που τα όσα έγιναν με την εθνική του ομάδα δεν επηρέασαν περισσότερο τις ήδη τεταμένες σχέσεις του Ραμπιό με τους Παριζιάνους, τον Ιανουάριο του 2019, η PSG αποφάσισε να τον υποβιβάσει στην ομάδα των αναπληρωματικών. Αφού τον είχε ενσωματώσει στην αρχή της σεζόν και είχε αγωνιστεί κανονικά, η άρνησή του να ανανεώσει το συμβόλαιό του εξόργισε τους διοικούντες, οι οποίοι δεν ενέδωσαν για ακόμη μια φορά στις απαιτήσεις της μητέρας του. Η Βερονίκ ζήτησε συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο για τον γιο της, στα επίπεδα δηλάδή των αμοιβών των κορυφαίων παικτών όπως οι Μπαπέ, Νεϊμαρ και Καβάνι! «Ο γιος μου είναι όμηρος του συλλόγου, σύντομα θα ζει στη φυλακή με ψωμί και νερό» ήταν το σχόλιο της μητέρας του, το οποίο έγινε viral και αποτέλεσε την αφορμή ώστε να διακοπούν όλες οι σχέσεις του παιδιού της με την ομάδα του.

Για μήνες ήταν πολύ κοντά στην Μπαρτσελόνα, έναν deal που τελικά ναυάγησε, φαινομενικά λόγω της απαίτησης της κυρίας Ραμπιό να ενσωματωθεί ειδική ρήτρα σχετικά με τη χρήση του γιου της στην αρχική ενδεκάδα. Ο Αντριέν υπέγραψε τελικά στη Γιουβέντους, έξι μήνες μετά τον τελευταίο του αγώνα τον Δεκέμβριο του 2018.

Οι Μπιανκονέρι έπρεπε να μάθουν να διαχειρίζονται το δύσκολο χαρακτήρα της μητέρας του, η οποία σε πρώτη φάση ικανοποιήθηκε οικονομικά με την είσπραξη περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ τη στιγμή της υπογραφής του συμβολαίου. Το περάσμενο καλοκαίρι, ωστόσο, τόσο ο ίδιος όσο και η Βερονίκ αποφάσισαν ότι δεν τους καλύπτει αυτή η συμφωνία, με τον 30χρονο να αποχωρεί από τη Μεγάλη Κυρία με προορισμό τη Μαρσέιγ.

Στο πλευρό του είναι ακόμα η μητέρα του, που μέσα σε λίγους μήνες έχει καταφέρει να γίνει μισητή και στον κόσμο των Μασσαλών, που δεν έχουν διστάσει να υψώσουν πανό πικάροντάς τη για το δύσκολο χαρακτήρα της, που έχει καταφέρει να επισκιάσει οποιαδήποτε ποδοσφαιρική επιτυχία του παιδιού της τα τελευταία χρόνια.

🚨🇫🇷 French football agent Bruno Satin says Atleti broke off contact with Adrien Rabiot after his mother Veronique began explaining to the sporting director where her son should play. (@RMCsport) pic.twitter.com/WOUpaEhx2y