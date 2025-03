Η έκθεση της FIFA αποκάλυψε ένα «χάσμα» στο ποδόσφαιρο γυναικών, με το μέσο μισθό να μην υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ

Η FIFA δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για το ποδόσφαιρο γυναικών, φέρνοντας στο φως σημαντικά στοιχεία για τις αμοιβές και τις συνθήκες των αθλητριών παγκοσμίως. Σύμφωνα με την έρευνα, ο μέσος ετήσιος μισθός μιας επαγγελματία ποδοσφαιρίστριας ανέρχεται στα 9.960 ευρώ. Το ποσό αυτό, ωστόσο, επηρεάζεται λόγω ενός μικρού αριθμού κορυφαίων συλλόγων που προσφέρουν υψηλότερες αμοιβές στις παίκτριές τους.

Στις ομάδες που η FIFA κατατάσσει στο Tier 1 (41 σύλλογοι από 16 χώρες), ο μέσος μισθός φτάνει τα 21.950 ευρώ, ενώ η υψηλότερη καταγεγραμμένη αμοιβή ανέρχεται σε 109.600 ευρώ. Στις χαμηλότερες κατηγορίες, οι διαφορές είναι έντονες: οι παίκτριες του Tier 2 λαμβάνουν κατά μέσο όρο 3.980 ευρώ, ενώ εκείνες του Tier 3 μόλις 2.560 ευρώ σε ετήσια βάση.

Η διάρκεια των συμβολαίων τους διαφοροποιείται επίσης. Στο Tier 1, οι περισσότερες παίκτριες έχουν συμβόλαια διάρκειας ενός έως τριών ετών, με τις υψηλότερες αμοιβές να καταγράφονται σε συμβόλαια δύο έως τριών ετών. Στον αντίποδα, στο Tier 3, τα πιο συνηθισμένα συμβόλαια δεν υπερβαίνουν τους τρεις μήνες, γεγονός που επηρεάζει την ασφάλεια των παικτριών και την αφοσίωσή τους στο ποδόσφαιρο, μιάς και θα πρέπει να εργάζονται παράλληλα.

Ένα άλλο ζήτημα που αναδεικνύε η έρευνα της FIFA είναι η προσέλευση των φιλάθλων στα γήπεδα. Παρά το γεγονός ότι η Άρσεναλ φιλοξένησε πέρυσι τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπροστά σε 60.160 θεατές στο «Emirates», αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για τη Women's Super League, ο μέσος όρος θεατών στα παιχνίδια του Tier 1 ήταν 1.713, ενώ στα Tier 2 και Tier 3 μόλις 480 και 380 άτομα αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 23% των συλλόγων του Tier 1 διοργάνωσε πρόσφατα αγώνες σε μεγαλύτερα γήπεδα, κυρίως σε αυτά των αντίστοιχων ανδρικών ομάδων, με τη μέση προσέλευση να διπλασιάζεται.

60,160 at the Emirates today for a new WSL record. Just another day in women’s football 🤩 pic.twitter.com/DixLL48PeD

Όσον αφορά την παρουσία των γυναικών στους πάγκους, μόλις το 22% των προπονητών του ποδοσφαίρου γυναικών είναι οι ίδιες γυναίκες, ενώ μεγαλύτερη... ισορροπία παρατηρείται στους διαιτητές, με το 42% αυτών να είναι γένους θηλυκού. Στις λίγκες Tier 1, το ποσοστό γυναικών διαιτητών ανέρχεται στο 57%, ενώ στα Tier 2 και Tier 3 πέφτει στο 25%.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε πως η συγκεκριμένη έκθεση βοηθά τους συλλόγους, τις λίγκες και τους εμπλεκόμενους φορείς να κατανοήσουν καλύτερα τους παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη του αθλήματος, τονίζοντας ότι παρά τη σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος για να «ξεκλειδωθεί» η πλήρης δυναμική του ποδοσφαίρου γυναικών.

🔎 Putting the focus on the women’s game 👇



⚽️ Today FIFA has published the fourth edition of 'Setting The Pace' — FIFA's global women's football benchmarking report — showing the key takeaways from 86 leagues and 669 clubs around the world in 2024.



➡️Read more here:… pic.twitter.com/dARy8x0V3K