Ντόρις Φίτσεν: Η γυναίκα-θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου «έφυγε» από τη ζωή, αφήνοντας τεράστια παρακαταθήκη

Η Ντόρις Φίτσεν, μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του γερμανικού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου γυναικών, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, ύστερα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η πορεία της, είτε ως παίκτρια, είτε ως προπονήτρια και ηγετική φυσιογνωμία του αθλήματος, ήταν γεμάτη τρόπαια, διακρίσεις και επιτυχίες και η ίδια αφήνει πίσω της μία τεράστια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές παικτριών.

Φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Γερμανίας 144 φορές από το 1986 έως το 2001. Ξεκίνησε να γράφει ιστορία σε ηλικία μόλις 21 ετών, όταν το 1989 κατέκτησε το πρώτο διεθνές τρόπαιο της χώρας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ούσα μάλιστα η κορυφαία παίκτρια της διοργάνωσης. Δεν σταμάτησε εκεί, αλλά κατέκτησε ακόμα τέσσερα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, με το τελευταίο να έρχεται το 2001, λίγο πριν η Φίτσεν αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Η UEFA μάλιστα την έχει τιμήσει με ειδικό βραβείο για την προσφορά της στο άθλημα.

Σε συλλογικό επίπεδο, η Φίτσεν στέφθηκε τέσσερις φορές πρωταθλήτρια Γερμανίας με τις Ζίγκεν και την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ενώ κατέκτησε και το Κύπελλο Γερμανίας ισάριθμες φορές.

Αφότου κρέμασε τα ποδοσφαιρικά της παπούτσια, συνέχισε να υπηρετεί το ποδόσφαιρο γυναικών, αυτή τη φορά από τους πάγκους. Από το 2009 έως το 2016, ως μάνατζερ της εθνικής ομάδας γυναικών της Γερμανίας, συνέβαλε στην κατάκτηση δύο Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων κι ενός χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016. Μέχρι τον τελευταίο της ρόλο ως συντονίστρια της Γερμανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η Φίτσεν δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται για την ανάπτυξη και την προβολή του ποδοσφαίρου γυναικών.

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στη Γερμανία. Η αντιπρόεδρος της γερμανικής ομοσπονδίας και υπεύθυνη για το ποδόσφαιρο γυναικών, Σαμπίνε Μάμιτς, τόνισε: «Θαύμαζα την Ντόρις για τη δύναμή της. Πάλεψε με την ασθένειά της, χωρίς να εγκαταλείψει τις αξίες και το πάθος της για το ποδόσφαιρο. Ήταν αναντικατάστατη, τόσο επαγγελματικά όσο και ως άνθρωπος».

Τέλος, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας συμπλήρωσε: «Ήταν ηγέτης, τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και εκτός. Με την παρουσία και το πάθος της, ενέπνευσε γενιές ποδοσφαιριστριών και η προσφορά της θα μείνει ανεξίτηλη».

Η Ντόρις Φίτσεν αφήνει πίσω της ένα τεράστιο κληροδότημα για τις επόμενες γενιές των ποδοσφαιριστριών. Μπορεί η ίδια να έφυγε, αλλά το όνομά της θα παραμείνει συνώνυμο της αφοσίωσης και της εξέλιξης του αθλήματος που υπηρέτησε με τόση αγάπη.

On behalf of the European football community, we are deeply saddened by the passing of Doris Fitschen.



From her debut at 17 to becoming a 4x European champion, Doris inspired countless players.



Our heartfelt condolences go out to her family, friends and colleagues 💙