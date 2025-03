Η Τσέλσι «ζωντάνεψε» τη θρυλική Λίλι Παρ, που μίλησε για το ban των 50 χρόνων στο ποδόσφαιρο γυναικών της Αγγλίας

Το όνομα της Λίλι Παρ μπορεί να μη λέει πολλά στους περισσότερους φιλάθλους της Αγγλίας, όμως είναι μία προσωπικότητα που αξίζει να γνωρίζουμε. Πρόκειται για μία από τις σπουδαιότερες ποδοσφαιρίστριες όλων των εποχών, με περισσότερα γκολ από τον Κριστιάνο Ρονάλντο! Παρόλα αυτά, η καριέρα της σταμάτησε πρόωρα μετά την απαγόρευση του ποδοσφαίρου γυναικών από την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για 50 ολόκληρα χρόνια, ένα γεγονός που παραμένει άγνωστο στο 52% του βρετανικού κοινού.

Η Παρ γεννήθηκε το 1905 και ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν εργαζόταν σε ένα εργοστάσιο πυρομαχικών στο Λάνκασιρ. Το ταλέντο της φάνηκε από νωρίς και, μόλις στα 15 της χρόνια, αγωνίστηκε μπροστά σε 53.000 θεατές στο Γκούντισον Παρκ ανήμερα των Χριστουγέννων του 1920. Ωστόσο, το 1921 η FA αποφάσισε να απαγορεύσει στις γυναίκες να παίζουν ποδόσφαιρο, θεωρώντας το «ακατάλληλο» για εκείνες. Αυτό άφησε ανεξίτηλα σημάδια στο άθλημα, αλλά και στις ζωές των παικτριών.

Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Three UK, σε συνεργασία με την Τσέλσι, αποφάσισε να αναδείξει την ιστορία της Παρ και να τη «φέρει πίσω στη ζωή» χρησιμοποιώντας το AI. Με τη βοήθεια ειδικών στην ιστορία του αθλητισμού, προηγμένων αλγορίθμων και τεχνικών 3D, δημιουργήθηκε μια ψηφιακή εκδοχή της Λίλι Παρ. Στην καμπάνια συμμετείχε και η Καρέν Κάρνεϊ, πρώην παίκτρια των Μπλε και αθλητικογράφος, η οποία «συνομίλησε» με τη θρύλο του ποδοσφαίρου γυναικών για τη ζωή και την καριέρα της.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το ποδόσφαιρο γυναικών λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα. Παρά το γεγονός ότι η Αγγλία κατέκτησε το EURO του 2022, το 44% των Βρετανών δεν μπορεί να ονομάσει ούτε μία γυναίκα ποδοσφαιρίστρια! Το στοιχείο αυτό μαζί με το ότι περισσότερος από το μισό πληθυσμό του Ηνωμένου Βασιλείου δεν γνώριζε για την απαγόρευση των γυναικών στο ποδόσφαιρο επί μισό αιώνα, είναι μερικά από τα θέματα που θίγοντα από τη «ζωντανή» Λίλι Παρ.

"Football is not just about the trophies. It’s about belonging. Never let anyone tell you what you can or cannot achieve."



