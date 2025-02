Το όνομά της προσφέρεται για το αναμενόμενο λογοπαίγνιο. Ο ουρανός είναι το όριο! Ξέρετε… Βάλτε το στα αγγλικά και θα διαβάσετε το Sky is the limit. Το ξεκίνημα του κειμένου δεν έχει ίχνος απολογητικού ύφους. Ίσα, ίσα… Στην περίπτωση της αθλήτριας που παρουσιάζουμε, ο ουρανός είναι ο πήχης! Τι εννοούμε; Εννοούμε αυτό που μπορεί και να έχουμε τραγουδήσει. Να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, λίγο ψηλότερα… Ok, αφήστε τα ψαγμένα και τα διακειμενικά, τα έντεχνα και τα κουλτουριάρικα. Κρατήστε το «ψηλότερα». Αυτό σας πάει κάπου, σας πάει στην ουσία των Ολυμπιακών Αγώνων, στο πνεύμα, το αληθινά αρχαίο και αθάνατο, που κινητοποιεί όσους αγωνίζονται στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου. Η νεκροζώντανη λατινική γλώσσα θα σας δώσει το στίγμα και τη δική μας «κειμενική» κατεύθυνση: Citius, Altius, Fortius. Μετάφραση: «Πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά». Πληκτρολογήστε το όνομα της έφηβης που παρουσιάζουμε και διαλέξτε. Εμείς θα μείνουμε στο «πιο ψηλά» και μετά θα αφήσουμε τη σκέψη μας να ξεχαστεί με μια… σανίδα του skateboard! Για λίγο θα γίνουμε ο θείος που κάθεται με τη νεολαία (ή μήπως όχι;) και θα θαυμάσουμε αυτό που έχει πετύχει η Σκάι Μπράουν. Πρώτα ήταν το πέταγμα στις ιαπωνικές κερασιές και μετά στην «Πόλη του φωτός». Το χολιγουντιανό Λος Άντζελες, το 2028, την περιμένει.

Παιδί, έφηβη, θαύμα

H Σκάι Μπράουν είναι παιδί, εντάξει, έφηβη, είναι θαύμα, είναι παιδί-θαύμα. Γιατί αυτή η άκομψη υπερανάλυση; Για να καταλάβετε με τι έχουμε να κάνουμε. Η γεννημένη στην Ιαπωνία Μπράουν (σ.σ η μητέρα της Γιαπωνέζα, ο πατέρας της Βρετανός) δεν έχει κλείσει ακόμη τα 17 και ήδη μετρά δύο ολυμπιακά μετάλλια! Εντάξει, κάπου εδώ βλέπω την ένσταση και τη διαφωνία να έρχεται. «Μα καλά, διακρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο skateboard; Άθλημα είναι αυτό;». Πρώτη απάντηση. Αν είναι εύκολο κάντε το και εσείς. Δεύτερη απάντηση. Σε αυτό το άθλημα η ισορροπία, η τόλμη και η φαντασία είναι ζητούμενο. Συνεπώς, αν είναι εύκολο κάντε το και εσείς. Τρίτη απάντηση. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες πρέπει να δίνουν ευκαιρίες σε νέους και νέα αγωνίσματα που προάγουν τον ανταγωνισμό, τη δεξιοτεχνία και τη μοναδικότητα. Αν δείτε λίγο skateboard θα καταλάβετε. Αν δεν καταλάβετε, κάντε το και εσείς αφού είναι εύκολο. Η Μπράουν ξέρει να ισορροπεί, να τολμά και να φαντάζεται εικόνες του ουρανού που δεν υπάρχουν! Ξέρετε, είναι αυτό που λέμε «λοξή ματιά». Ξέρετε, αν δεν υπάρχει δρόμος, τον δημιουργούμε. Και η Μπράουν πάνω σε μια σανίδα με δυο ρόδες βλέπει τον κόσμο πάνω, κάτω και πλαγίως. Και επειδή το κάνει καλά, παίρνει και μετάλλια.

Και στο κύμα χορεύει

Η Σκάι Μπράουν είναι και σέρφερ. Βιαστική υπενθύμιση που δεν πρέπει να περάσει ασχολίαστη. Η νεαρή δεν τα βάζει μόνο με το όριο του ουρανού, αλλά με τη δύναμη και τον ατέλειωτο χώρο του νερού. Πάνω στο κύμα χορεύει και όταν πέφτει ρίχνεται ξανά στα κύματα και στα σύννεφα. Και παρά τις δυσκολίες, του τραυματισμούς, τις αρνήσεις, αυτή επιμένει και χαμογελά. Το χαμόγελο της είναι μεταδοτικό και σημάδι της δύναμής της.

Όλα ξεκίνησαν όταν ήταν τριών ετών. Σερφ και skateboard. Σανίδα, σανίδα, νερό, λευκές, συννεφένιες κλωστές και γαλανός ουρανός. Ανάμεσα στα θεμελιώδη περιβαλλοντικά συστατικά, υπάρχει και το τσιμέντο και μαζί με αυτό η ανδρική «υπεροχή». Ε, αυτό δεν τη νοιάζει καθόλου. Ίσα, ίσα. Η Μπράουν θέλει να δείξει σε όλους πως ό,τι μπορεί να κάνει ένα αγόρι, μπορεί να το κάνει και ένα κορίτσι. Η Μπράουν μαθαίνει κόλπα για το skateboard από το YouTube. Ασχολείται με πολεμικές τέχνες και είναι η νεότερη αθλήτρια που υποστηρίζει η Nike. Η Σκάι Μπράουν αποδεικνύει ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο και πως όσο μικρότερος είσαι σε μέγεθος, τόσο μεγαλύτερο είναι το άλμα πέρα από τη φθορά. Σκάι Μπράουν, όταν πάρεις το επόμενο ολυμπιακό μετάλλιο, φέρε μας ένα κομμάτι ουρανού σε παρακαλώ.

*Αντλήθηκαν πληροφορίες από το άρθρο Sky Brown: 41 stunning facts about the skateboarding prodigy [surfertoday.com]