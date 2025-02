Ο Ράτκλιφ συνάντησε την επί 15 χρόνια παίκτρια και αρχηγό της Γιουνάιτεντ και τη ρώτησε τι έκανε στην ομάδα

Ο Τζιμ Ράτκλιφ έχει κάνει σαφές ότι προτεραιότητά του είναι η ανδρική ομάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφήνοντας τη γυναικεία σε δεύτερη μοίρα ειδικά μετά την αποχώρηση του Άσγουορθ. Ο ιδιοκτήτης της INEOS φαίνεται ότι σοβαρολογούσε όταν έκανε αυτή τη δήλωση, πράγμα που επιβεβαιώθηκε από ένα πρόσφατο περιστατικό που έφερε στο φως η Telegraph.

Πιο συγκεκριμένα, η Κέιτι Ζέλεμ, που βρισκόταν στους Κόκκινους Διάβολους επί 15 χρόνια είχε αναλάβει να ξεναγήσει τον Άγγλο δισεκατομμυριούχο στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Carrington. Ο ίδιος φαίνεται να τη ρώτησε κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους για το ρόλο της στην ομάδα και για τους λόγους που βρισκόταν εκείνη την ημέρα στο γήπεδο!

Η ίδια είναι διεθνής με την εθνική Αγγλίας επί σειρά ετών, πέρασε εννέα χρόνια ως παίκτρια στη μικρή ομάδα της Γιουνάιτεντ και από το 2018 έως το 2024 αγωνίστηκε για την πρώτη ομάδα, κάνοντας μάλιστα την 150ή της εμφάνιση στις 17 Φεβρουαρίου 2024, τρεις ημέρες πριν οριστικοποιηθεί η εξαγορά των Κόκκινων Διαβόλων από τον Τζιμ Ράτκλιφ.

Ήταν αρχηγός του συλλόγου στην κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας την περασμένη σεζόν, ενώ αυτό που κάνει τη συνθήκη ακόμη πιο ιδιαίτερη είναι ότι η Ζέλεμ γεννήθηκε στην ίδια γειτονιά με τον τωρινό ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ.

