Σαρίνα Βίγκμαν για υπόθεση Ρουμπιάλες: «Στέκομαι στο πλευρό των παικτριών της Ισπανίας, η κοινωνία αρχίζει να αλλάζει»

Η Σαρίνα Βίγκμαν είναι ένα άτομο με τεράστια επιρροή, που δε διστάζει να χρησιμοποιήσει το βήμα της για να μιλήσει για ευαίσθητα θέματα που σχετίζονται με την κοινωνική πλευρά του ποδοσφαίρου και το πώς αυτό είναι μία μικρογραφία της ζωής μας. Η πρωτοπόρος Γερμανίδα τεχνικός δεν θα μπορούσε να μη μοιραστεί τις σκέψεις της σχετικά με την καταδικαστική απόφαση του Εθνικού Δικαστηρίου της Ισπανίας, σε βάρος του Λουίς Ρουμπιάλες.

Στον απόηχο της ισοπαλίας της ομάδας της με την Πορτογαλία (1-1) για το Women's Nations League, η ίδια αναφέρθηκε στην πολύκροτη υπόθεση του μη συναινετικού φιλιού στη Τζένι Ερμόσο από τον πρώην πρόεδρο της ισπανικής ομοσπονδίας, καταδικάζοντας απερίφραστα παρόμοια περιστατικά και δηλώνοντας τη στήριξή της στις παίκτριες που βρήκαν τη δύναμη να μιλήσουν.

«Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσω γι' αυτό το θέμα τώρα μετά το ματς. Από την άλλη πλευρά όμως, πρέπει να μιλήσω γι' αυτό. Στέκομαι στο πλευρό των παικτριών της Ισπανίας και είναι πολύ λυπηρό που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν κάτι τέτοιο στην πορεία τους. Αλλάζει η κοινωνία και αυτό είναι καλό, οι παίκτριες αυτές έχουν τόσο πολύ θάρρος να στηρίξουν αυτήν την αλλαγή αλλά και τους εαυτούς τους. Εκφράζω τη συμπαράστασή μου προς εκείνες. Θα έπρεπε να μιλάμε για την ισπανική ομάδα και για το πόσο καλή είναι στο ποδόσφαιρο», είπε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις της η Σαρίνα Βίγκμαν, που και στο παρελθόν έχει κάνει ιδιαίτερη μνεία στον αγώνα της Ερμόσο και των συμπαικτριών της.

Όταν το 2023 αναδείχθηκε καλύτερη προπονήτριας της UEFA, εξέφρασε τη στήριξή της στην ομιλία που έκανε, αφήνοντας μάλιστα κάτω το βραβείο για να χειροκροτήσει τις αθλήτριες της εθνικής Ισπανίας λέγοντας:

«Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το βραβείο στην ισπανική ομάδα, που έπαιξε τόσο καλό ποδόσφαιρο. Αυτή η ομάδα αξίζει να γιορτάζεται και να ακούγεται. Θα τους δώσω ένα μεγάλο χειροκρότημα και ελπίζω να το κάνετε μαζί μου».

"It hurts me as a coach, a mother, a wife, and a human being"



Sarina Wiegman. Class act. ❤️



pic.twitter.com/MbDG9KEvmW