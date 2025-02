Μάχα Τζανούντ: Η πρώτη προπονήτρια στη Μέση Ανατολή, ελπίζει ότι η Συρία θα αλλάξει σελίδα στο ποδόσφαιρο γυναικών

Από το 2011, ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία έχει κοστίσει τη ζωή σε 500.000 ανθρώπους και έχει εκτοπίσει 14 εκατομμύρια. Ανάμεσά τους και η πρώτη γυναίκα προπονήτρια ποδοσφαίρου της χώρας (αλλά και όλης της Μέσης Ανατολής), η Μάχα Τζανούντ, η οποία σήμερα εργάζεται στην Μπρέιδαμπλικ, έναν από τους κορυφαίους συλλόγους της Ισλανδίας.

Η ίδια παραχώρησε συνέντευξη στην DW και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι, όπως πολλοί συμπατριώτες της, έτσι κι εκείνη ένιωσε ανακούφιση με την πτώση του καθεστώτος του Άσαντ, αν και το μέλλον της χώρας της παραμένει ακόμα αβέβαιο. «Η οικογένειά μου είναι χωρισμένη εδώ και 12 χρόνια. Ελπίζω σύντομα να ξανασυναντηθούμε. Κάθε Σύριος έχει το δικαίωμα να επισκεφθεί το σπίτι του ή τουλάχιστον ό,τι απέμεινε από αυτό...»

Η Μάχα Τζανούντ ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στις αρχές του 2000. Το μεγαλύτερό της επίτευγμα ήταν η τρίτη θέση στο Πρωτάθλημα Δυτικής Ασίας το 2005. Όταν η καριέρα της ως παίκτρια έληξε το 2011, στράφηκε στην προπονητική, όμως βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα άκρως διεφθαρμένο σύστημα. «Η Ομοσπονδία με ανάγκαζε να υπογράφω ότι έπαιρνα το μισθό μου, ενώ στην ουσία δεν μου έδιναν τίποτα!» αποκαλύπτει η ίδια στη γερμανική ιστοσελίδα.

«Με παρουσίαζαν ως την πρώτη γυναίκα που προπόνησε ανδρική ομάδα στη Μέση Ανατολή, αλλά στη Συρία δεν έλαβα καμία απολύτως αναγνώριση και φυσικα καμία οικονομική βοήθεια», πρόσθεσε αναφερόμενη στην περίοδο που διετέλεσε βοηθός προπονητή στην ομάδα ανδρών της Δαμασκού, Αλ Μουχαφάζα. Ο συνεχής πόλεμος που δεχόταν και οι διακρίσεις που γίνονταν σε βάρος της την ώθησαν στο να αναζητήσει μία καλύτερη τύχη εκτός συνόρων.

Το 2020, έφυγε από τη Συρία, έχοντας εξασφαλίσει μία θέση στην Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου αλλά και την εθνική ομάδα του Ομάν, πριν μετακομίσει μόνιμα στην Ισλανδία το 2023.

Ούσα πλέον κάτοικος εξωτερικού, παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις στην χώρα της.

«Η Συρία περνά τις ''ωδίνες'' μιας νέας αρχής,» λέει στην DW. «Η χαρά μου που τελείωσε η τυραννία που μας είχε επιβληθεί είναι μεγάλη, αλλά ελπίζω να μην αρχίσουν να γίνονται ξανά τα ίδια». Παρά τις υποσχέσεις της νέας κυβέρνησης, η Τζαντούντ παραμένει επιφυλακτική για το μέλλον του ποδοσφαίρου γυναικών στην περιοχή καθώς δεν έφτανε μόνο να αλλάξει η ηγεσία, αλλά όλη η νοοτροπία της κοινωνίας σχετικά με τη θέση της γυναίκας σε αυτή.

