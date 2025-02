Σε τροχιά... εκτόξευσης το ποδόσφαιρο γυναικών, με τη FIFA να βλέπει ρεκόρ μεταγραφών το 2024!

Το ποδόσφαιρο γυναικών κάνει πλέον τη δική του επανάσταση. Το 2024 ήταν μία χρονιά-σταθμός, με το κόστος των μεταγραφών να αγγίζει το εντυπωσιακό ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ, υπερδιπλάσιο δηλαδή από αυτό του 2023!

Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση της FIFA, η επενδύσεις των ομάδων στο ποδόσφαιρο γυναικών αυξήθηκαν κατά 2,5 φορές σε σύγκριση με το 2023, όταν το συνολικό ποσό των μεταγραφών είχε φτάσει τα 6 εκατομμύρια. Κάθε χρόνο οι αριθμοί αυτοί εκτοξεύονται, δείχνοντας ότι το παιχνίδι γίνεται όλο και πιο ελκυστικό, τόσο για τους φιλάθλους όσο και για τους υποψήφιους σπόνσορες που πλέον ενδιαφέρονται περισσότερο για το άθλημα και δείχνουν να πιστεύουν στη δυναμική του.

Συνολικά, 695 ομάδες έκαναν 2.284 μεταγραφές μέσα στο 2024, ενώ 124 σύλλογοι έβαλαν στα ταμεία τους χρήματα από την πώληση δικών τους παικτριών. Η αύξηση των μετακινήσεων των ποδοσφαιριστριών αυξήθηκε κατά 20,8% σε σχέση με το 2023.

Ένα παράδειγμα είναι αυτό της Ρατσέλ Κουντανάντζι, που άφησε τη Ρεάλ Μαδρίτης για να ενταχθεί στη νεοσύστατη Bay FC, με μία μεταγραφή ύψους 760 χιλιάδων δολαρίων. Λίγο αργότερα, η συμπατριώτισσά της από τη Ζάμπια, Μπάρμπρα Μπάντα, μετακόμισε στην Orlando Pride, με τους Αμερικανούς να βγάζουν από τα ταμεία τους 714 χιλιάδες ευρώ για να την κάνει δική της από την Σαγκάη Σενγκλί.

🥇 RECORD! Naomi Girma has become the most expensive player in the history of women's football by signing with Chelsea. 🆕💙 Fee: €1.05M. 💰 pic.twitter.com/GcQaMDevCf

Το 2025 ξεκίνησε πολύ δυναμικά με το highlight στις μεταγραφές να είναι η συμφωνία της Αμερικανίδας αμυντικού Ναόμι Γκίρμα με την Τσέλσι. Το deal του 1,5 εκατομμυρίου ξεπέρασε κάθε προηγούμενο στο ποδόσφαιρο γυναικών κι «έσπασε» το οικονομικό φράγμα, ανοίγοντας το δρόμο ώστε να επιτευχθούν ακόμα πιο ακριβές συμφωνίες στο μέλλον. Οι Μπλε έχουν επενδύσει πολύ στην ομάδα γυναικών και σκοπεύουν άμεσα να προχωρήσουν σε ακόμα μία καλή προσθήκη, όχι τόσο κοστοβόρα μεν, αλλά θα δώσουν περίπου μισό εκατομμύριο για την Κίρα Γουόλς που ανήκει στην Μπαρτσελόνα.

Το ποδόσφαιρο γυναικών έχει περάσει στη δική του «χρυσή εποχή» σύμφωνα με τα στοιχεία που έφερε στο φως η FIFA, με τις ευρωπαϊκές ομάδες να έχουν ήδη θέσει τον πήχη ψηλά, ωστέ κάθε χρονιά να είναι καλύτερη σε αυτόν τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο χώρο.

🤝 All-time record of international player transfers completed

📈 Women’s football continues to grow, with total spending more than twice the amount compared to 2023



Read the 2024 edition of the Global Transfer Report, alongside the interactive Global Transfer Report website: