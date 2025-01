Η Σελίν Χαϊντάρ ξύπνησε από το κώμα και θέλει να παίξει ξανά ποδόσφαιρο

Σχεδόν δύο μήνες μετά την εισαγωγή της σε τεχνητό κώμα, η Λιβανέζα ποδοσφαιρίστρια Σελίν Χαϊνταρ ξύπνησε. Η 19χρονη παίκτρια έδωσε τη δική της «μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή, όταν χτυπήθηκε από βόμβα σε επιδρομή των Ισραηλινών στη Βηρυτό.

Ο πατέρας της, ήταν αυτός που επιβεβαίωσε στο Arab News ότι η κόρη του ξύπνησε πριν από λίγες ημέρες, σημείωσε ωστόσο ότι ακόμα δεν μπορεί να μιλήσει και παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Παρόλα αυτά, η ίδια αναγνώρισε τους οικείους της και είναι σε θέση να επικοινωνεί μαζί τους μέσω γραπτών σημειωμάτων.

«Όταν τη ρώτησα αν θέλει ακόμα να παίξει ποδόσφαιρο, πίεσε το χέρι μου και κούνησε το δεξί της πόδι, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι σκοπεύει να το κάνει μόλις αναρρώσει», δήλωσε ο προπονητής της, Σάμερ Μπαρμπάρι, ο οποίος την επισκέφθηκε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της και εξέφρασε την ελπίδα του ότι η Χαϊντάρ θα μπορέσει και πάλι να αγωνιστεί.

Η Χάινταρ είχε εκπροσωπήσει τον Λίβανο ως μέλος της εθνικής ομάδας γυναικών Κ19 κερδίζοντας το Κύπελλο Δυτικής Ασίας το 2022. Ήταν επίσης αρχηγός της ομάδας γυναικών της Beirut Football Academy, οδηγώντας τη μάλιστα στην κατάτκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2023-24.

Η είδηση του τραυματισμού της Σελίν Χαϊντάρ προκάλεσε σοκ,οργή και θλίψη, υπενθυμίζοντας με τραγικό τρόπο το ανυπολόγιστο κόστος των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Η Χαϊντάρ έκτοτε έγινε σύμβολο όλων των θυμάτων του πολέμου στις χώρες αυτές και η βελτίωση της υγείας της δίνει ελπίδα ότι θα έχει ακόμα μία ευκαιρία να εκπληρώσει τα όνειρά της.

Σύμφωνα με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Παλαιστίνης, πάνω από 644 αθλητές έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τις ισραηλινές δυνάμεις τους τελευταίους 15 μήνες, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 91 ήταν ανήλικοι.

