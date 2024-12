Στα βραβεία FIFA The Best 2024, οι κορυφαίοι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου αναγνωρίστηκαν για τις εντυπωσιακές τους επιδόσεις. Η Αλίσα Ναέχερ, η Μάρτα και η Αλεξία Μπόνματι ξεχώρισαν για τη μοναδική τους κυριαρχία στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

Τα βραβεία:

Η Αλίσα Ναέχερ, τερματοφύλακας της Εθνικής Ομάδας Γυναικών των ΗΠΑ, ξεχώρισε για τις εξαιρετικές της εμφανίσεις κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, κερδίζοντας το το βραβείο FIFA The Best για την καλύτερη τερματοφύλακα στον κόσμο.

America's No. 1. 🇺🇸🧤 @AlyssaNaeher is #TheBest FIFA Women's Goalkeeper 2024!

Η Μάρτα, Βραζιλιάνα ποδοσφαιρίστρια, κέρδισε το Marta Award για το καλύτερο γκολ της χρονιάς, με μια εκπληκτική επίδοση στον αγώνα της Βραζιλίας απέναντι στην Τζαμάικα.

It had to be her...



Marta wins the first-ever Marta Award! 🇧🇷💫