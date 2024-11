Απίστευτο κι όμως αληθινό: Η ομάδα γυναικών της Πόρτο κέρδισε με 28-0 στο 5ο ματς της ιστορίας της!

Η ομάδα γυναικών της Πόρτο πραγματοποίησε μια εμφάνιση που δεν έχει προηγούμενο στον πέμπτο γύρο της Γ' κατηγορίας της Πορτογαλίας, «συνθλίβοντας» την Soalhães με στο απίστευτο 0-28! Σαν να επρόκειτο για έναν αγώνα μεταξύ παιδιών, οι παίκτριες των Δράκων πήραν μία ιστορική νίκη, αποδεικνύοντας τη δύναμη και το πάθος τους στο γήπεδο.

Η γυναικεία ομάδα του διάσημου πορτογαλικού συλλόγου ιδρύθηκε μόλις τον Σεπτέμβριο και στην πρεμιέρα της στο «Ντραγκάο» έδωσαν το «παρών» 31.093 θεατές, πράγμα που δείχνει το θερμό ενδιαφέρον του κόσμου της για την πορεία της ομάδας. Από τότε, έχουν δώσει πέντε αγώνες πρωταθλήματος, πετυχαίνοντας μόνο νίκες, ενώ έχουν σημειώσει συνολικά 66 γκολ και έχουν δεχθεί μόλις 3!

Portistas, vocês não param de nos encher de orgulho! No primeiro jogo da nossa equipa feminina aqui no estádio do Dragão, batemos o recorde de assistência de jogos de futebol feminino em Portugal! Já somos mais de 30 mil e ainda muitos mais se vão juntar a nós ! Obrigado por…