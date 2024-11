Ζακλίν Τζούμα: Γυρίζει σελίδα στο αφρικανικό ποδόσφαιρο, ως η πρώτη γυναίκα προπονήτρια ανδρικής ομάδας

Η Ζακλίν Τζούμα γράφει ιστορία ως η πρώτη γυναίκα προπονήτρια ανδρικής ομάδας στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Κένυας, αλλά εξακολουθεί να έρχεται αντιμέτωπη με τον σεξισμό στον αγωνιστικό χώρο. Λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της στην Kenyan Premier League, γρήγορα αντιλήφθηκε ότι δεν ήταν όλοι θετικά διακείμενοι απέναντι στον διορισμό της.

Στον δεύτερο μόλις αγώνα της εναντίον της Sofapaka, άκουσε διάφορα σχόλια όπως «δεν παίζουμε ποδόσφαιρο γυναικών εδώ», όμως αντί να μιλήσει προτίμησε να αφήσει το ματς να εξελιχθεί. Οι παίκτες της κέρδισαν 1-0 απέναντι σε μία ομάδα με έναν εξαιρετικά έμπειρο προπονητή, κάτι που έδωσε κίνητρο και στην ίδια να συνεχίσει.

Full-time:

Sofapaka FC 0-1 FC Talanta



Jackline Juma makes history as the first female coach to secure a win in the Kenyan Premier League, defeating the league's most successful coach, Robert Matano.#FootballKE pic.twitter.com/4cf5IF5RFf — Ole Teya (@TeyaKevin) September 14, 2024

Η Τζούμα, μητέρα δύο παιδιών και κάτοχος διπλώματος Α από την Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου, αποτελεί πηγή έμπνευσης για άλλες γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο επάγγελμα στην χώρα της. Ως πρωτοπόρος πλέον, δηλώνει ότι δεν είδε ποτέ το διορισμό της μέσα από το πρίσμα του φύλου της: «Σκέφτηκα ότι είναι κάτι φυσιολογικό μέχρι που μου είπαν ότι γράφω ιστορία στην Κένυα. Πιστεύεω ακράδαντα ότι το φύλο δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο και είμαι αποφασισμένη να δείξω σε όλους ότι πρέπει να κρίνομαι μόνο από τα αποτελέσματά μου».

Η πορεία της Κενυάτισσας στον χώρο ξεκίνησε από τα 16 της χρόνια, και μετά από πολλά έτη εμπειρίας σε γυναικείες ομάδες και στις εθνικές ομάδες της Κένυας, ανέλαβε την Talanta. Στην αρχή, η οικογένειά της είχε αμφιβολίες, όμως η ίδια ήξερε ότι μπορούσε να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις.

Ακόμα και οι παίκτες της είχαν αρχικά τις επιφυλάξεις τους, αλλά ο τρόπος με τον οποίο προσέγγιζε το παιχνίδι, τούς κέρδισε στη συνέχεια. Ο αρχηγός Αυγουστίν Κούτα, παραδέχθηκε ότι αρχικά ήταν ένα «σοκ» το ότι θα είχαν γυναίκα προπονήτρια, μία προετοιμασία όμως αρκούσε για να τους πείσει και να τούς εντυπωσιάσει με τις γνώσεις της για το άθλημα.

Jackline Juma, the new FC Talanta coach, is already at work.



She is the first female coach to lead a Kenyan Premier League team.#FootballKE pic.twitter.com/UneVZlAsCY — Ole Teya (@TeyaKevin) August 12, 2024

Η Τζούμα, μπορεί να έρχεται ενίοτε αντιμέτωπη με σχόλια, κυρίως από τους αντιπάλους της, ωστόσο, την παρακινεί να αποδείξει ότι είναι άξια για τον ρόλο της, όπως αποκάλυψε η ίδια στο BBC. Επιπλέον, χρησιμοποιεί το βήμα που της έχει δοθεί για να μιλήσει για την ίση μεταχείριση και την αμοιβή για τις γυναίκες στο ποδόσφαιρο, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να αφορά και τους άνδρες.

Ο στόχος της είναι να φτάσει την Talanta στην εξάδα του πρωταθλήματος της Κένυας και να εμπνεύσει γυναίκες και νεαρά κορίτσια που ονειρεύονται μια καριέρα στο ποδόσφαιρο, να το κυνηγήσουν.

«Θέλω να τούς δείξω ότι είναι απολύτως εφικτό, αρκεί να πιστεύουν στον εαυτό τους και να εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία που τους δίνεται».