Η Έλεν Βίλε και η ομιλία που άλλαξε τον σκοπό του ποδοσφαίρου γυναικών

Η Έλεν Βίλε μέσω της αποφασιστικότητάς της και του αγώνα που έκανε για το ποδόσφαιρο γυναικών, κατάφερε να είναι σήμερα μία από τις πιο σημαντικές μορφές του αθλήματος. Το 1986, η Βίλε ήταν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Νορβηγικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (NFF) και, διαβάζοντας μια έκθεση της FIFA, παρατήρησε ότι δεν υπήρχε καμία αναφορά στο ποδόσφαιρο γυναικών.

Η ίδια, όυσα μία απλή εκπαιδευτικός από το Όσλο και ερασιτέχνης ποδοσφαιρίστρια, αποφάσισε να δράσει. Με μια ομιλία που έδωσε στο Κογκρέσο της FIFA στο Μεξικό, ανάγκασε τους ηγέτες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου να δώσουν προσοχή στο θέμα αυτό και να ασχοληθούν με την προώθηση του αθλήματος.

Η ομιλία της αποτέλεσε την αρχή για μια σειρά από εξελίξεις που οδήγησαν στην αναγνώριση και υποστήριξη του ποδοσφαίρου γυναικών από τη FIFA, που το στηρίζει όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Παρά τη φαινομενική αδιαφορία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας εκείνη την εποχή, τα λόγια της άγγιξαν την ηγεσία, που τότε αποτελούνταν από τον Ζοάο Χαβελάνζε και από τον Σεπ Μπλάτερ, που είχε τη θέση του Γενικού Γραμματέως. Ο ίδιος ο Μπλάτερ μάλιστα παραδέχθηκε ότι το πάθος με το οποίο η Νορβηγίδα παίκτρια μίλησε τον «φόβισε» και δεν είχε επιλογή από το να ενημερωθεί για το θέμα και να δράσει αναλόγως.

It tells the story of Ellen Wille, an understated hero of the Women’s Game who possibly changed it forever with one speech at a FIFA Congress in 1986. https://t.co/8iado7zsvg