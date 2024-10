Το ποδόσφαιρο γυναικών στην Κένυα έκανε ένα τεράστιο βήμα στις 17 Οκτωβρίου 2024, όταν η εθνική ομάδα U17, γνωστή και ως Junior Starlets, αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της FIFA, που έλαβε χώρα στη Δομινικανή Δημοκρατία. Στον πρώτο τους αγώνα, ηττήθηκαν με 2-0 από την Αγγλία, αλλά μόνο η συμμετοχή τους σηματοδότησε μια νέα εποχή για τις παίκτριες της αφρικανικής χώρας.

Λιγότερο από μία εβδομάδα αργότερα, οι νεαρές Κενυάτισσες πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη, επικρατώντας του Μεξικού με 2-1 στον τελευταίο τους αγώνα στη φάση των ομίλων της Παγκόσμιας διοργάνωσης. Για την Ντορίν Ναμπγουάιρ, μιας θρυλικής φυσιογνωμίας για το ποδόσφαιρο γυναικών της Κένυας, αυτή η επιτυχία είναι το επισφράγισμα μιάς πορείας γεμάτη αφοσίωση και όνειρα.

Kenya make history! 🇰🇪@StarletsKE defeated Mexico at the #U17WWC to secure their nation's first-ever win at a FIFA tournament, men's or women's 👏 pic.twitter.com/zS2geO2twm — FIFA (@FIFAcom) October 24, 2024

Η Ναμπγουάιρ, που μεγάλωσε σε μια φτωχή γειτονιά του Ναϊρόμπι, αγάπησε το ποδόσφαιρο από μικρή ηλικία κι έκανε το διεθνές της ντεμπούτο σε ηλικία μόλις 15 ετών. Με τις εξαιρετικές της εμφανίσεις σε τουρνουά δρόμου στη Γερμανία, εξασφάλισε μια θέση στην ομάδα της Βέρντερ Βρέμης και έγινε η πρώτη Κενυάτισσα ποδοσφαιρίστρια που αγωνίστηκε επαγγελματικά στην Ευρώπη. Λίγα χρόνια μετά κατάφερε να αναδειχθεί και κορυφαία σκόρερ της ομάδας.

Μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό που την ανάγκασε να αποσυρθεί, η Ναμπγουάιρ επέστρεψε στη γενέτειρά της και ασχολήθηκε με την προπονητική, προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε μια μη κυβερνητική οργάνωση, αλλά και σε μία ομάδα της Premier League της Κένυας. Από το 2016, εργάζεται στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κένυας, όπου επιλέχθηκε ως μάνατζερ της εθνικής ομάδας γυναικών και είναι εκείνη που έχει συνεισφέρει πιο ουσιαστικά από τον καθένα στην άνθιση του αθλήματος στην χώρα της.

Fantastic outing and a valuable learning experience for our girls. This achievement is a significant milestone for women's football in Kenya and a well-deserved reward for the hard work put in by the coaching staff, players, and the support team. #GoJuniorStarlets pic.twitter.com/h7mvd8du05 — Doreen Nabwire (@nabwire_doreen) October 24, 2024

Η πρόκριση της Κένυας στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17 δεν ήρθε τυχαία. Το ποδόσφαιρο γυναικών εκεί άρχισε να έχει την υποστήριξη της FIFA, μέσω προγραμμάτων που ξεκίνησαν το 2020. Με αφετηρία αυτές τις πρωτοβουλίες, δημιουργήθηκαν αναπτυξιακές δομές για νέες ποδοσφαιρίστριες, παρέχοντας δυνατότητες ενασχόλησης με το αντικείμενο σε περιοχές της Κένυας όπου το ποδόσφαιρο θεωρούνταν αποκλειστικά ανδρική υπόθεση.

Η Ναμπγουάιρ εξήγησε στην Παγκόσμια Ομοσπονδία τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν μέχρι να πετύχουν τον σκοπό τους, όπως τα θρησκευτικά και κοινωνικά εμπόδια, αλλά και την ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση και ενίσχυση της διαχείρισης ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων. Μέσω της συμμετοχής της σε αυτές τις πρωτοβουλίες, είχε την ευκαιρία να συμβουλέψει τις νεαρές αθλήτριες, να τις προετοιμάσει για τις αντιξοότητες που μπορεί να συναντήσουν, αλλά και να τούς μάθει όλα όσα μπορούν να διεκδικήσουν.

Το μήνυμά της σε αυτά τα προγράμματα ήταν ξεκάθαρο: «Το ποδόσφαιρο γυναικών έχει έρθει για να μείνει, και πλέον υπάρχουν αμέτρητες ευκαιρίες». Η δουλειά της, η προσήλωση και η πίστη της στις ικανότητες των παικτριών της χώρας της, έδωσαν την ευκαιρία στην Κένυα να εμφανιστεί δυναμικά στον διεθνή χώρο και συνεχίζει να εμπνέει μια νέα γενιά κοριτσιών να διεκδικήσει το δικό της μέλλον μέσω του ποδοσφαίρου.