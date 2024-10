Ποδόσφαιρο γυναικών: Η Άνγκελχολμς έμεινε αήττητη, με μηδέν παθητικό και όμως τερμάτισε δεύτερη στο πρωτάθλημα!

Η ομάδα γυναικών Άνγκελχολμς, που αγωνίζεται στην τέταρτη κατηγορία του Σουηδικού πρωταθλήματος, κατάφερε τρία απίστευτα, κι όμως αληθινά επιτεύγματα.

Πρώτον, ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα αήττητη. Δεύτερον, κατάφερε να μη δεθχεί ούτε ένα γκολ καθ΄όλη τη διάρκεια της σεζόν και τρίτον, παρόλο που είχε αυτά τα εντυπωσιακά νούμερα, δεν κατέκτησε τον τίτλο!

Η Λιούνγκμπιχεντς τερμάτισε πρώτη με 49 βαθμούς, με ρεκόρ 16-1-1, σημειώνοντας 121 γκολ και δεχόμενη 14. Η Άνγκελχολμς, παρά τα αήττητα παιχνίδια της, είχε ρεκόρ 15-3-0 με 78 γκολ υπέρ και κανένα κατά, συγκεντρώνοντας 48 βαθμούς, χάνοντας έτσι τον τίτλο για μόλις έναν βαθμό!

