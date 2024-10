Άρσεναλ: Τέλος ο Έιντεβαλ από την ομάδα γυναικών μετά τον όλεθρο στο πρωτάθλημα και το «Jonas Out»

Οι απογοητευτικές εμφανίσεις της ομάδας γυναικών της Άρσεναλ την τρέχουσα σεζόν προκάλεσαν την αντίδραση των οπαδών, που εδώ και καιρό ζητούσαν την απομάκρυνση του Γιόνας Έιντεβαλ.

Η ομάδα έχει κερδίσει μόλις ένα παό τα τέσσερα παιχνίδια της στο πρωτάθλημα Αγγλίας μέχρι στιγμής, ενώ διασύρθηκε και στην Ευρώπη, γνωρίζοντας την ήττα με 5-2 απο τη Μπάγερν στα προκριματικά του Women's Champions League.

Το 2-1 με την Τσέλσι στην πιο πρόσφατη αγωνιστική ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, με τους φιλάθλους να γράφουν στους τοίχους του προπονητικού κέντρου «Jonas Out», ζητώντας την άμεση απόλυση του Σουηδού τεχνικού.

Σύμφωνα με την «Athletic», ούτε η διοίκηση δεν είναι ευχαριστημένη από το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα με τον 'Ειντεβαλ στην άκρη του πάγκου της Άρσεναλ, επομένως θα κινήσουν άμεσα τις διαδικασίες εύρεσης του αντικαταστάτη του.

🚨 Jonas Eidevall to leave role as head coach of Arsenal Women. W/ @charlotteharpur @TheAthleticFC #AFC https://t.co/yVeGhZEttx