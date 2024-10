Ομάδα γυναικών Γουότφορντ: Επενδυτές από το Χόλιγουντ κάνουν την αρχή για την ισότητα των Λατίνων παικτριών

Η επένδυση των Αμερικανών σε αγγλικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους αυξάνεται σταθερά, από την Άρσεναλ μέχρι την Τσέλσι και από τη Ρέξαμ έως την Μπέρμιγχαμ. Πλέον το ενδιαφέρον των επενδυτών έχει αρχίσει να επεκτείνεται και σε ομάδες γυναικών, όπως η Γουότφορντ. Ο νέος συνεργάτης του τμήματος γυναικών, που τον περασμένο Ιούνιο υποβιβάστηκε στην Γ' κατηγορία, είναι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Sound of Gol», με έδρα το Χόλιγουντ. Η αποστολή του είναι μία: να εκπαιδεύσει σωστά και να ενδυναμώσει τις παίκτριες της Λατινικής Αμερικής.

Ο συνιδρυτής του «Sound of Gol», Χόρχε Βαλένθια, εξηγεί ότι ο στόχος είναι να αμφισβητήσουν το αμερικανικό μοντέλο του «pay-to-play» στο ποδόσφαιρο και να αντιμετωπίσουν την υποεκπροσώπηση των Λατίνων γυναικών όχι μόνο στο συγκεκριμένο σπορ, αλλά στον αθλητισμό εν γένει. Η Γουότφορντ συμμετέχει ενεργά σε αυτή την προσπάθεια με μια νέα πρωτοβουλία που θα φέρει έξι Λατίνες προπονήτριες από τις ΗΠΑ τον Ιανουάριο για να παρακολουθήσουν προπονητικό πρόγραμμα.

Η ιδέα γεννήθηκε από μια σειρά κινουμένων σχεδίων που δημιούργησαν ο Βαλένθια και η σύζυγός του, η ηθοποιός Τζούντι Ρέγιες, γνωστή από τις σειρές Scrubs και Devious Maids. Η σειρά ακολουθεί μια Κολομβιανή ποδοσφαιρίστρια που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο με την ομάδα της, αντιμετωπίζοντας κοινωνικά ζητήματα λόγω της καταγωγής της.

Ο ίδιος, έχοντας προσωπική εμπειρία από την πορεία της ανιψιάς του στο ποδόσφαιρο, γνωρίζει πόσο δύσκολη είναι η διαδρομή μιας αθλήτριας μέχρι να φτάσει στην καταξίωση. Το κόστος συμμετοχής στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις είναι απαγορευτικό για τις οικογένειες της εργατικής τάξης. «Ένα ταξίδι για έναν παίκτη μπορεί να κοστίσει 5.000 δολάρια για τέσσερις-πέντε μέρες», λέει. Για πολλές λατινοαμερικανικές οικογένειες, αυτό είναι αδύνατο. Το σύστημα του ποδοσφαίρου έχει εμπορευματοποιηθεί, αφήνοντας στο περιθώριο ανθρώπους που χρειάζονται περισσότερο τα οφέλη του αθλητισμού.

Η Έλεν Γουόρντ, υπεύθυνη για τη γυναικεία ομάδα της Γουότφορντ, τονίζει ότι αυτή η επένδυση αυτή δεν είναι σημαντική λόγω του οικονομικού όφελους. «Τα χρήματα είναι σημαντικά, αλλά πρέπει να έρχονται με τον σωστό τρόπο και με τις σωστές προθέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια στη συνέντευξη Τύπου. Αυτή αποσκοπεί σε μία μακροπρόθεσμη επίδραση και αλλαγή, όχι μόνο στην Αγγλία, αλλά και στις ΗΠΑ.

