«Όλα τελείωσαν»: Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για το σκάνδαλο Ρουμπιάλες μέσα από τα μάτια της εθνικής Ισπανίας

Το σκάνδαλο «Ρουμπιάλες» που μονοπώλησε το ενδιαφέρον στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2023, είναι το επίκεντρο ενός νέου ντοκιμαντέρ παραγωγής του Netflix. Με τίτλο «It's All Over: The Kiss That Changed Spanish Football», η ταινία ερευνά τον αντίκτυπο του περιστατικού με... πρωταγωνιστή τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Ισπανίας, Λουίς Ρουμπιάλες, που φίλησε χωρίς συναίνεση την Τζένι Ερμόσο, κατά τη διάρκεια της απονομής μεταλλίων στον τελικό της διοργάνωσης.

Η ίδια η Ερμόσο είναι ένα από τα πρόσωπα που μιλούν στο ντοκιμαντέρ, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για το συμβάν, με την υποστήριξη των συμπαικτριών της, οι οποίες από την πρώτη στιγμή στάθηκαν στο πλευρό της. Οι Αλέξια Πουτέγιας, Ιρένε Παρέδες, Αϊτάνα Μπονματί, Όλγα Καρμόνα και άλλες παίκτριες της Φούρια Ρόχα μιλούν για το περιστατικό που επισκίασε τη νίκη τους στη διοργάνωση και παραθέτουν δικές τους παρόμοιες εμπειρίες.

Η σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ, Τζοάννα Πάρδος, ανέφερε σε δήλωσή της ότι «οι αθλήτριες αφηγούνται τις εμπειρίες τους από μια νέα σκοπιά, κάτι που δεν είχαν κάνει στο παρελθόν». Πράγματι, για πολλές από αυτές, είναι η πρώτη φορά που μιλούν δημόσια για το συμβάν, ταλλά και για τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο του ποδοσφαίρου γυναικών.

Με τη σειρά τους, οι παραγωγοί του πολυαναμενόμενου ντοκιμαντέρ, Χαβιέ Μαρτίνες και Λουίς Μιγκέλ Κάλβο, εν όψει της κυκλοφορίας της ταινίας την 1η Νοεμβρίου, είπαν τα εξής: «Θα διηγηθούμε την ιστορία μιας ομάδας εξαιρετικών γυναικών που όχι μόνο άλλαξαν τα δεδομένα στο άθλημα που αγαπούν, αλλά αμφισβήτησαν τις κοινωνικές αντιλήψεις και νόρμες, εμπνέοντας μελλοντικές γενιές να αγωνιστούν για την ισότητα στον χώρο του ποδοσφαίρου.»