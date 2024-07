Μια γυναίκα προπονήτρια που έχει ήδη γευτεί τον θρίαμβο με την εθνική γυναικών της Αγγλίας βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους αντικαταστάτες του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ. Ο λόγος για την Σαρίνα Βίγκμαν!

Ο Βρετανός τεχνικός αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των «Τριών Λιονταριών» και ο... χορός για τους πιθανούς αντικαταστάτες του έχει φυσικά ξεκινήσει.

Ένας Γερμανός που μεγαλούργησε με τη Λίβερπουλ, μια γυναίκα προπονήτρια ή ένας άλλος Άγγλος από μια συνεχώς συρρικνούμενη δεξαμενή επιλογών;

Η αναζήτηση του επόμενου προπονητή της Αγγλίας είναι το νο.1 θέμα στην agenda της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας που όπως δήλωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αντικατάστασης του Σάουθγκεϊτ και οι Γιούργκεν Κλοπ, Σαρίνα Βίγκμαν και Έντι Χάου έχουν αναφερθεί γρήγορα ως πιθανοί υποψήφιοι για να αναλάβουν συν το πιο φιλόδοξο πλάνο με τον Πεπ Γκουαρδιόλα!

Η Αγγλία παίζει με την Ιρλανδία στο Nations League στις 7 Σεπτεμβρίου, αλλά η FA δήλωσε ότι είναι έτοιμη να πάει σε αυτόν τον αγώνα με έναν προσωρινό προπονητή, αντί να βιαστεί να αποφασίσει για τον επόμενο προπονητή της.

«Η διαδικασία για τον διορισμό του διαδόχου του Γκάρεθ βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη και στόχος μας είναι να επιβεβαιώσουμε τον νέο μας προπονητή το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της FA, Μαρκ Μπούλινγκχαμ.

Με λίγους Άγγλους υποψηφίους να δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή στην κορυφή του αθλήματος, η FA θα μπορούσε να επιλέξει έναν ξένο προπονητή, αφού στο παρελθόν έχει δώσει τη θέση στον Σουηδό Σβεν-Γκέραν Έρικσον και σε έναν Ιταλό, τον Φάμπιο Καπέλο. Ο Γιούργκεν Κλοπ είναι διαθέσιμος μετά την αποχώρησή του από τη θέση του προπονητή της Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν, ενώ ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο είναι επίσης άνεργος μετά την αποχώρησή του από την Τσέλσι.

Ο Kloppo κέρδισε την ιδιότητα του θρύλου κατά τη διάρκεια των εννέα ετών στο Άνφιλντ, κατά τα οποία κατέκτησε όλα τα μεγάλα τρόπαια και έβαλε τέλος στην 30ετή αναμονή του συλλόγου να στεφθεί πρωταθλητής Αγγλίας. Όταν αποχώρησε από το «Άνφιλντ» δήλωσε ότι έχει ξεμείνει από ενέργεια αλλά ήδη υπάρχουν εικασίες που τον συνδέουν με την ανδρική ομάδα των ΗΠΑ. Δεν είναι γνωστό αν θα τον ενδιέφερε η θέση στην Αγγλία ή, αν τον προσέγγιζαν, αν η ευκαιρία θα ερχόταν πολύ σύντομα μετά τη διακοπή του από το ποδόσφαιρο.

Η γνώση του Κλοπ για το αγγλικό ποδόσφαιρο και η ικανότητά του να χτίζει μια σχέση με τους οπαδούς, όπως έκανε με την Μπορούσια Ντόρτμουντ και τη Λίβερπουλ, θα τον έκαναν έναν ξεχωριστό υποψήφιο.

Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο έχει επίσης καλή γνώση του αγγλικού παιχνιδιού και μια συγγένεια με τους οπαδούς μετά την θητεία του στην Τότεναμ και την Τσέλσι. Ο Αργεντινός είναι γνωστός για το επιθετικό του ποδόσφαιρο, οδήγησε την Τότεναμ στον τελικό του Champions League το 2019 και κατέκτησε το πρωτάθλημα Γαλλίας με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Τόμας Τούχελ έχει προπονήσει στην Αγγλία, την Τσέλσι, όπου κατέκτησε το Champions League το 2021. Ο Γερμανός είναι διαθέσιμος μετά την αποχώρησή του από την Μπάγερν Μονάχου στο τέλος της περασμένης σεζόν.

Η Σάρινα Βίγκμαν είναι σήμερα προπονήτρια της Εθνικής Αγγλίας Γυναικών και κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2022. Επίσης, οδήγησε την ομάδα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών πέρυσι - χάνοντας από την Ισπανία. Η έμπειρη τεχνικός από την Ολλανδία, κατέκτησε επίσης το Euro με την ομάδα της πατρίδας της το 2017. Η Αγγλία δεν έχει ποτέ στο παρελθόν δώσει τα κλειδιά σε γυναίκα προπονήτρια αλλά τα ρεκόρ της Ολλανδής κόουτς την κάνουν να στέκεται επάξια δίπλα στους άλλους υποψηφίους και σίγουρα θα είχε ενδιαφέρον να δούμε τη χώρα που «γέννησε» το ποδόσφαιρο να κάνει αυτό το πρωτοποριακό βήμα!

🚨 Sarina Wiegman is reportedly among the candidates to replace Gareth Southgate as England manager. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿@talkSPORT pic.twitter.com/ZoV2eWWZfq