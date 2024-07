Με πρωταγωνιστή τον Όλι Γουότκινς η εθνική Αγγλίας ανδρών επικράτησε 2-1 των Ολλανδών το βράδυ της Τετάρτης (10/07) και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του EURO 2024, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ. Αυτή η εξέλιξη απογοήτευσε όλους όσοι περίμεναν να δουν με ποιον... μαγικό τρόπο θα καταφέρουν να αποτύχουν αυτή τη φορά οι Άγγλοι και ενθουσίασε τους φανατικούς ακολούθους τους!

Η «πείνα» των οποίων δεν κορέστηκε μετά την επιτυχία της εθνικής γυναικών το καλοκαίρι του 2022 [όταν μέσα στο Wembley υπό το βλέμμα 87.192 θεατών επικράτησαν της Γερμανίας και κατέκτησαν το EURO] και θέλουν να δουν ξανά το τρόπαιο στο «σπίτι»!

Γιατί αν θέλουμε να μιλάμε με ακρίβεια, οι Άγγλοι ΔΕΝ περιμένουν από το 1966 μια διάκριση σε κορυφαίο επίπεδο. Η ομάδα γυναικών έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης πριν από δύο καλοκαίρι και ήταν φιναλίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας μόλις πέρυσι, όταν ηττήθηκε από την εθνική Ισπανίας (1-0).

Το πολυαναμενόμενο παιχνίδι της προσεχούς Κυριακής (14/07) ΔΕΝ είναι [ως εκ τούτου] η πρώτη φορά που Ισπανία και Αγγλία θα αναμετρηθούν σε τελικό κορυφαίας διοργάνωσης. Στις 20 Αυγούστου του 2023 Ισπανία και Αγγλία διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο κατάμεστο Stadium Australia [75.000 άνθρωποι ήταν παρόντες], με τη «ρόχα» να κατακτά τελικά το τρόπαιο, στο παιχνίδι που σημαδεύτηκε από το μη συναινετικό φιλί του τότε προέδρου της ισπανικής Ομοσπονδίας Λουίς Ρουμπιάλες στην Τζένι Ερμόσο.

Κάπως έτσι είναι σαφές ότι ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ ΔΕΝ είναι ο πρώτος τεχνικός που οδηγεί την Αγγλία σε δύο τελικούς σημαντικών τουρνουά, αφού πριν από εκείνον το κατάφερε η Ολλανδή τεχνικός Σαρίνα Βίγκμαν που οδήγησε τις Lionesses στον τελικό του EURO το 2022 και στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2023 [αξίζει να αναφέρουμε ότι πριν αναλάβει τις Λέαινες είχε οδηγήσει την εθνική γυναικών Ολλανδίας στην κατάκτηση του Euro το 2017 και στον τελικό του Μουντιάλ το 2019].

Sarina Wiegman has done both https://t.co/Kn02Jp8at2