Ένας πολύ ιδιαίτερος οπαδός βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο πριν από τον αγώνα της Λυών με την Στρασμπούρ (2-1) την Κυριακή (19/05).

Η Ζοζέτ γιόρταζε τα γενέθλιά της στο δεύτερο «σπίτι» της, προσκεκλημένη από τον αγαπημένο της σύλλογο.

Και όχι οποιαδήποτε γενέθλια, γιατί η Ζοζέτ είναι... 98 ετών! Εκτός από την παρουσία της στον αγωνιστικό χώρο, της δόθηκε και μια φανέλα, με τον Μέιτλαντ-Νάιλς να αναλαμβάνει να την παραδώσει.

Μια φανέλα με τον αριθμό 98!

Δείτε το βίντεο:

🥹❤️ Amazing gesture from Ainsley Maitland-Niles, giving a shirt to a loyal Lyon fan named Josette who is 98-years-old!



The beautiful game. 🇫🇷🫶 pic.twitter.com/8RBmuDHi29