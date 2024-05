Η Παλαιστίνη επικράτησε της Μποέμιανς σε έναν συναισθηματικό αγώνα για την 76η επέτειο της Νάκμπα

«Είναι, φυσικά, πολύ περισσότερα από ένα παιχνίδι», είπε ο πρόεδρος της Μποέμιανς Ματ Ντιβέινι, για τον ιστορικό αγώνα κόντρα στη γυναικεία ομάδα της Παλαιστίνης.

Μπαίνοντας κάποιος στο «Dalymount» μπορούσε να δει τη θάλασσα από παλαιστινιακές σημαίες, παλαιστινιακά μαντίλια, αυτοσχέδια πανό. Η ατμόσφαιρα δομήθηκε έτσι για έναν μοναδικό σκοπό να τιμήσει την παλαιστινιακή απελευθέρωση.

Καθώς ξεκίνησαν οι τελετές πριν από τον αγώνα, ο Ιρλανδός Παλαιστίνιος καλλιτέχνης Roisin El Cherif τραγούδησε τον «Fedayeen Warrior» - τον εθνικό ύμνο της Παλαιστίνης, σε μια εξαιρετικά συγκινητική παράσταση. Είναι σπάνιο, ακόμη και στην Παλαιστίνη, να δει κανείς έναν τόσο μεγάλο εορτασμό της παλαιστινιακής εθνότητας, και στην 76η επέτειο της Νάκμπα είναι ακόμη πιο ασυνήθιστο.

Υπήρχε φυσικά μια θλίψη μέσα στη χαρά, και όσο κι αν αυτός ο ιστορικός αγώνας ήταν μια γιορτή ζωής, οι φρικαλεότητες στη Γάζα συνεχίζονται. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για όσους σκοτώθηκαν υπό την ισραηλινή καταπίεση.

Σε αυτή τη φορτισμένη ατμόσφαιρα διεξήχθη ο αγώνας. Κάθε φορά που η Παλαιστίνη ήταν κοντά στο να σκοράρει, ο κόσμος φώναζε και ακούγονταν. Για κάποιον που δεν γνώριζε την περίσταση θα ήταν σχεδόν δυνατό να μαντέψει ότι η εθνική γυναικών της Παλαιστίνης ήταν η φιλοξενούμενη ομάδα, τέτοια ήταν η αφοσίωση του κόσμου.

Ωστόσο, το πρώτο γκολ της βραδιάς πέτυχε η Μποέμιανς και το πλήθος των 4.290 ατόμων πανηγύρισε με την ψυχή του. Η Παλαιστίνη έκλεισε γρήγορα το προβάδισμα, σημειώνοντας την ισοφάριση μέσα σε λίγα λεπτά. Αλλά ίσως το πιο αξιομνημόνευτο παιχνίδι της βραδιάς ήταν το νικητήριο γκολ των Παλαιστινίων, που σημείωσε η Νουρ Γιούσεφ.

Η ιστορική σημασία της επετείου και η ισχυρή αντίσταση στον εορτασμό της Παλαιστίνης δεν χάθηκαν από το ενθουσιασμένο πλήθος, που για τα 90 λεπτά συνέχισε να φωνάζει «Από το Ποτάμι στη Θάλασσα... Η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη». Το να βλέπεις Παλαιστίνιες και Ιρλανδές γυναίκες να παίζουν κάτω από έναν καταγάλανο ουρανό, που περιβάλλεται από μια έκταση πράσινου, λευκού, κόκκινου και μαύρου, έδινε μια μεγάλη ανάσα μέσα στο ανηλεές σκοτάδι που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι...

