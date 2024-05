Μετά από μία γεμάτη καριέρα, τόσο σε επίπεδο συλλόγων, όσο και με την Εθνική της ομάδα, η Κέλι Ο’Χάρα ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά το πέρας της σεζόν στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών των ΗΠΑ.

Η αμυντικός της Gotham FC, δήλωσε στο «Just Women’s Sports» ότι ανέκαθεν έλεγε πως θα αγωνιζόταν υπό δύο προϋποθέσεις: Ότι θα εξακολουθούσε να αγαπάει το άθλημα και πως το σώμα της θα της επέτρεπε να το «υπηρετήσει» στο μέγιστο βαθμό.

Σύμφωνα με την ίδια, η απόφαση του να σταματήσει ήταν αποτέλεσμα της σωματικής της κούρασης, που τον τελευταίο καιρό βγαίνει νικήτρια απέναντι στο πάθος και στην αγάπη της για αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο.

Η κληρονομιά της για το ποδόσφαιρο γυναικών τεράστια. Η 35χρονη Αμερικανίδα «κρεμάει τα παπούτσια» της έχοντας πάρει σχεδόν τα πάντα. Δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια με την ομάδα των ΗΠΑ (2015,2019), ενώ έχει συμμετάσχει συνολικά σε τέσσερα Μουντιάλ.

Η κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου το 2015 γράφει το όνομά της, καθώς στα ημιτελικά, ερχόμενη από τον πάγκο, σκόραρε στο 84’ για το τελικό 2-0 κόντρα στη Γερμανία κι έστειλε την ομάδα της απευθείας στον τελικό. Πέρα από αυτό το θρυλικό για το αμερικανικό ποδόσφαιρο γκολ, η Κέλι Ο’Χάρα, ως μία πιστή στρατιώτης, έκανε αγώνα το 2019 για να είναι παρούσα σε κάθε νοκ άουτ παιχνίδι του αντιπροσωπευτικού της συγκροτήματος.

Μετά την πρωτιά και σε εκείνο το Μουντιάλ έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο τη διεθνή της καριέρα, ενώ είχε λάβει μέρος και σε τρεις Ολυμπιάδες. Το 2012 μάλιστα, εκείνη και οι συμπαίκτριές της έφυγαν από το Λονδίνο έχοντας αποσπάσει το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση.

Το 2010 κέρδισε τον πρώτο της τίτλο, ως επαγγελματίας, φορώντας τη φανέλα της Gold Pride FC, ενώ στην πρώτη κατηγορία του ποδοσφαίρου γυναικών των ΗΠΑ, έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια δύο φορές, το 2021 (Washington Spirit) και το 2023 (Gotham FC).

Ο «κακός δαίμονας» των τραυματισμών ήταν αυτός που τελικά τη νίκησε μετά από 15 χρόνια πορείας στο άθλημα.

«Το να τραυματίζεσαι και να επανέρχεσαι, για να τραυματιστείς ξανά και να επιστρέψεις πάλι είναι κάτι που σε επιβαρύνει πολύ. Πολλές φορές ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πως αισθανόμαστε μετά από έναν τραυματισμό. Υπάρχει πάντα αμφιβολία και διερωτάσαι συνεχώς αν μπορείς να νιώσεις όπως πριν. Τις περισσότερες φορές, δεν μπορείς.»

Kelley O’Hara has announced that she will retire at the end of this year.⁠



In 2020, she wrote about how she came back from an injury and won the World Cup with the @USWNT: Coming back from that injury will allow you to be a part of the U.S. team that will make it back to the… pic.twitter.com/a6htDbfDBU