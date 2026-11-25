Ο Αχμέντ Ενζόγια και η Ρένια Καρλάφτη πραγματοποίησαν δηλώσεις μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Σλέζα Βρότσλαβ.

Συγκεκριμένα ο Γάλλος τεχνικός τόνισε πως είναι ευχαριστημένος με την απόδοση των παικτριών, ενώ αναφέρθηκε και στο ματς με τη Μερσίν.

Αναλυτικά όσα είπαν:

Αχμέντ Ενζόγια: «Η ομάδα ήταν έτοιμη μετά τη διακοπή. Δεν ήταν εύκολο, γιατί έπειτα από δύο εβδομάδες διακοπής, έπρεπε να επαναφέρουμε τα κορίτσια στον αγωνιστικό ρυθμό και στο επίπεδο απόδοσης που θέλουμε. Ωστόσο, είμαι πολύ τυχερός, γιατί έχω ένα σύνολο παικτριών που δουλεύουν σκληρά καθημερινά. Πλέον, έχουμε πετύχει τον στόχο μας και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε την καλύτερη δυνατή θέση στον όμιλο. Ποιος ξέρει, ίσως καταφέρουμε να κάνουμε την έκπληξη στη Μερσίν. Θα πάμε εκεί και θα αγωνιστούμε χωρίς άγχος και πίεση».

Ρένια Καρλάφτη: «Δεν ξεκινήσαμε καλά, αλλά βρήκαμε ρυθμό. Ηταν μία νίκη που χρειαζόμασταν και για την επόμενη φάση, κι ας είχαμε προκριθεί. Η άμυνα ήταν το κλειδί, οι συνεργασίες ήταν καλές στην επίθεση, παίξαμε σαν ομάδα και φτάσαμε στη νίκη. Πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Να προχωρήσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε στην Ευρώπη. Μπορούμε να πάμε ψηλά. Το θέμα είναι να παίζουμε καλό μπάσκετ, με συγκέντρωση και πάθος. Είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό».

Photo Credits: Eurokinisi