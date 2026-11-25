Ο Αθηναϊκός συνεχίζει την πορεία του στην EuroLeague Γυναικών, με τους Ολυμπιακό και Παναθλητικό να ρίχνονται ξανά στην μάχη του EuroCup Γυναικών. Τις αναμετρήσεις μπορείτε να τις παρακολουθήσετε LIVE στο Gazzetta.

Ο Αθηναϊκός στις 21:00 θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σαραγόσα. Η ελληνική ομάδα είναι 4η στον όμιλο με ρεκόρ 1-3 και η ισπανική πρώτη με 4-0. Ο Ολυμπιακός (3-1) στις 18:30 θα υποδεχθεί τη Σλέζα Βρότσλαβ (0-4), ψάχνοντας την τέταρτη νίκη του. Τέλος, στις 20:30 θα διεξαχθεί το Παναθλητικός-Τζάιρις. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν LIVE από το Youtube.

