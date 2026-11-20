Ένα ιστορικό deal είναι προ των πυλών στο WNBA, καθώς οι Los Angeles Sparks οδεύουν προς πώληση αντί του αστρονομικού ποσού των 683 εκατομμυρίων ευρώ!

Αγοραστές είναι ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Χοσέ Φελισιάνο και η σύζυγός του, Κουάνζα Τζόουνς, οι οποίοι είναι μια ανάσα από το να κάνουν δική τους την ομάδα του WNBA, μέτοχοι της στην οποία είναι μεταξύ άλλων ο Μάτζικ Τζόνσον και ο Τοντ Μπόελι της Τέλσι.

Το ποσό αυτό αποτελεί το απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία του WNBA, συντρίβοντας το προηγούμενο ορόσημο των 273 εκατομμυρίων ευρώ που είχε σημειωθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά με την αγορά των Connecticut Sun. Μέσα σε λίγους μόνο μήνες υπερδιπλαστιάστηκε η αξία της ακριβότερης ομάδας της Λίγκας, κάτι που καθρεφτίζει κυρίως τη μεγάλη εμπορική άνοδο του μπάσκετ γυναικών στις ΗΠΑ.

Το ποσό των 683 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί σε περίπου 25 φορές τα εκτιμώμενα ετήσια έσοδα των Sparks για το 2026. Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση σε οποιοδήποτε κορυφαίο αμερικανικό επαγγελματικό πρωτάθλημα, ξεπερνώντας ακόμη και την επικείμενη πώληση των Los Angeles Lakers (11,38 δισ. ευρώ), η οποία αποτιμάται σε 20 φορές τα έσοδά τους.

Ο Φελισιάνο και η σύζυγός του, επομένως, δίνουν μια σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης στο μπάσκετ γυναικών, βλέποντάς το ως έναν τομέα που αξίζει να επενδύσει κάποιος. Εξάλλου, πλέον το WNBA αποτελεί την πιο αναπτυσσόμενη και υπολογίσιμη εμπορική δύναμη στον παγκόσμιο αθλητισμό.