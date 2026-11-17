Η Εθνική θέλει να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της για τον Νοέμβριο και να κάνει ένα βήμα προς την πρόκριση. Στόχος είναι να φτάσει στο τελευταίο «παράθυρο» των προκριματικών τον Φεβρουάριο του 2027, έχοντας ήδη δύο καλές νίκες.

Απέναντί της απόψε, θα βρει μια αρκετά δυνατή ομάδα, καθώς η Ολλανδία έχει μέχρι στιγμής μία νίκη και μία ήττα, ενώ οι εμφανίσεις της στα δύο πρώτα παιχνίδια της δεύτερης προκριματικής φάσης δείχνουν ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Ο βοηθός προπονητή της Εθνικής, Αντώνης Κουρμούλης, στάθηκε κυρίως στη δύναμη των Ολλανδών κοντά στο καλάθι.

«Τα δυνατά σημεία της Ολλανδίας είναι μέσα στη ρακέτα, όπου έχει δύο πολύ καλές παίκτριες, τη Χοφ και την Τρέφερς. Οι δύο τους παίρνουν μεγάλο μέρος των επιθέσεων της ομάδας, περίπου το 30-40%, και μάλιστα με μεγάλη αποτελεσματικότητα», ανέφερε.

Παράλληλα, ξεχώρισε τις Βάντερκλουχτ, Ντριέσεν και Κορνέλιους, οι οποίες αποτελούν σημαντικές λύσεις στην περιφέρεια. Όπως εξήγησε, η Ελλάδα θα πρέπει πρώτα να ανταποκριθεί στη σωματική δύναμη του αντιπάλου και στη συνέχεια να παίξει με συγκέντρωση, να περιορίσει τα λάθη της και να δείξει την ίδια συνέπεια που είχε και στο παιχνίδι με τη Σλοβακία.

Η Ολλανδία έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να βάλει δύσκολα σε κάθε αντίπαλο. Επικράτησε της Σλοβακίας με 80-69, ενώ απέναντι στη Σερβία ηττήθηκε με 89-82, πραγματοποιώντας όμως πολύ καλή εμφάνιση.

Ο Αντώνης Κουρμούλης αναφέρθηκε και στην πρόοδο που έχει κάνει το ολλανδικό μπάσκετ γυναικών τα τελευταία χρόνια.

«Έχουν κάνει πολλά βήματα μπροστά και έχουν αναπτύξει το μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο. Αρκετές παίκτριές τους αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές ομάδες που συμμετέχουν είτε στην EuroLeague Γυναικών είτε στο EuroCup», σημείωσε.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Σλοβακία θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στις 19:00.

Η βαθμολογία του L’ ομίλου

Σερβία – 2 νίκες, 0 ήττες (4 βαθμοί)

Ελλάδα – 1 νίκη, 1 ήττα (3 βαθμοί)

Ολλανδία – 1 νίκη, 1 ήττα (3 βαθμοί)

Σλοβακία – 0 νίκες, 2 ήττες (2 βαθμοί)

Η προϊστορία Ελλάδα – Ολλανδία

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί πέντε φορές στο παρελθόν, με τα αποτελέσματα να είναι τα εξής:

10/5/1990, Αθήνα: Ελλάδα – Ολλανδία 57-65

16/5/1992, Σαρτ: Ελλάδα – Ολλανδία 48-81

6/5/1994, Γκαμπρόβο: Ελλάδα – Ολλανδία 58-48

8/5/1994, Γκαμπρόβο: Ελλάδα – Ολλανδία 54-45

2/6/2013, Λουξεμβούργο: Ελλάδα – Ολλανδία 61-59