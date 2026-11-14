Χριστινάκη: «Βγάλαμε την αντίδραση που θέλαμε μετά τον αγώνα με τη Σερβία»

Μετά το εμφατικό 98-70 μέσα στο Ιβανώφειο της Εθνικής απέναντι στη Σλοβακία και το εξαιρετικό βράδυ της, η Ελεάννα Χριστινάκη μίλησε στην ΕΟΚ για το πως έζησε η ίδια το παιχνίδι. Η ελληνίδα γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους, 3/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστσ και 9 στη βαθμολογία αξιολόγησης.

Όσα δήλωσε η Ελεάννα Χριστινάκη:

«Βγάλαμε την αντίδραση που θέλαμε μετά τον αγώνα με την Σερρβία. Ξεκινήσαμε από την άμυνα. Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά Διαβάσαμε πολύ καλά το παιχνίδι και εκτελέσαμε καταπληκτικά το πλάνο της προπονήτριά. Νομίζω ότι χρόνο με τον χρόνο αφομοιώνουμε καλύτερα οτιδήποτε μάς ζητάει και φαίνεται πόσο καλά μπορεί να παίξει η ομάδα. Είναι αυτό που μάς είπε και η κόουτς. Να είμαστε winners και να προσαρμοζόμαστε γρήγορα σε οτιδήποτε συμβαίνει».