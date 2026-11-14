Καλτσίδου: «Πολύ καλή νίκη, από εκεί και πέρα όμως αυτή δεν μάς δίνει ακόμα τίποτα»

Μετά την πρώτη νίκη της Εθνικής επί της Σλοβακίας με 98-70, στο Ιβανώφειο για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ του 2027, η προπονήτρια Στέλλα Καλτσίδου μίλησε στην ΕΟΚ για τον αγώνα, το αποτέλεσμα και φυσικά, για τη συνέχεια της ομάδας ενόψει της δεύτερης εντός έδρας αναμέτρησης, την Τετάρτη απέναντι στην Ολλανδία.

Όσα δήλωσε η κόουτς Στέλλα Καλτσίδου:

«Ξεκινήσαμε από την αρχή πάρα πολύ συγκεντρωμένες. Τα κορίτσια έκαναν τρομερή προσπάθεια και παίξαμε ακριβώς με τον τρόπο που θέλαμε. Μοιράσαμε πολύ καλά την μπάλα. Έχουμε 23 ασίστ και 10 λάθη. Είναι ένα φανταστικό νούμερο. Αυτό για το οποίο είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη είναι η αντίδραση που έβγαλαν μετά τον αγώνα με τη Σερβία. Έδειξαν το μέταλλό τους. Κάναμε μια πολύ καλή νίκη, από εκεί και πέρα όμως αυτή δεν μάς δίνει ακόμα τίποτα. Πρέπει να χαρούμε σήμερα, να ξεκουραστούμε και από αύριο να δουλέψουμε ακόμα πιο πολύ γιατί έχουμε ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας με την Ολλανδία».