GWomen
Καλτσίδου: «Πολύ καλή νίκη, από εκεί και πέρα όμως αυτή δεν μάς δίνει ακόμα τίποτα»
14/11/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Καλτσίδου: «Πολύ καλή νίκη, από εκεί και πέρα όμως αυτή δεν μάς δίνει ακόμα τίποτα»

Χριστίνα Κατσαμούρη

Η Εθνική γυναικών πέτυχε την πρώτη της νίκη στα προκριματικά της Β΄φάσης για το Ευρωμπάσκετ 2027 απέναντι στη Σλοβακία και η Στέλλα Καλτσίδου έκανε δηλώσεις στην ΕΟΚ.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google

Μετά την πρώτη νίκη της Εθνικής επί της Σλοβακίας με 98-70, στο Ιβανώφειο για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ του 2027, η προπονήτρια Στέλλα Καλτσίδου μίλησε στην ΕΟΚ για τον αγώνα, το αποτέλεσμα και φυσικά, για τη συνέχεια της ομάδας ενόψει της δεύτερης εντός έδρας αναμέτρησης, την Τετάρτη απέναντι στην Ολλανδία.

Όσα δήλωσε η κόουτς Στέλλα Καλτσίδου:

«Ξεκινήσαμε από την αρχή πάρα πολύ συγκεντρωμένες. Τα κορίτσια έκαναν τρομερή προσπάθεια και παίξαμε ακριβώς με τον τρόπο που θέλαμε. Μοιράσαμε πολύ καλά την μπάλα. Έχουμε 23 ασίστ και 10 λάθη. Είναι ένα φανταστικό νούμερο. Αυτό για το οποίο είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη είναι η αντίδραση που έβγαλαν μετά τον αγώνα με τη Σερβία. Έδειξαν το μέταλλό τους. Κάναμε μια πολύ καλή νίκη, από εκεί και πέρα όμως αυτή δεν μάς δίνει ακόμα τίποτα. Πρέπει να χαρούμε σήμερα, να ξεκουραστούμε και από αύριο να δουλέψουμε ακόμα πιο πολύ γιατί έχουμε ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας με την Ολλανδία».

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]