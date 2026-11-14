Εθνική Γυναικών: Ασταμάτητη η Παρκς απέναντι στη Σλοβακία

Η Ρόμπιν Παρκς αποτέλεσε μία από τις πιο σημαντικές παίκτριες της Εθνικής καθώς συνέβαλε σημαντικά στο αποτέλεσμα και στην κυριαρχία της ομάδας απέναντι στη Σλοβακία για το 98-70, με 23 πόντους, ούσα σχεδόν τέλεια από τη γραμμή του τριπόντου με 4/5.

Η στατιστική της Παρκς, παρόλο που είναι γεμάτη δεν αντικατοπρίζει την καταπληκτική παρουσία της στο παρκέ όπως της αξίζει, καθώς η ενέργεια, το πάθος και η χορευτικές της επιθετικές ικανότητες, δε μπορούν να γραφτούν με αριθμούς. Αλλά ας αναφέρουμε τα στατιστικά έτσι και αλλιώς εφόσον εντυπωσιάζουν. Η γκαρντ τελείωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, 4/6 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 28 στη βαθμολογία αξιολόγησης ολοκληρώνοντας μία σχεδόν τέλεια βραδιά θα έλεγε κανείς.

Εμείς προσθέτουμε φυσικά και τα χαρακτηριστικά παιχνιδιού της καθώς είναι μία από τις πιο ενεργητικές παίκτριες της ομάδας, με κινήσεις που μοιάζουν σαν να χορεύει, δίνοντας στην ομάδα της λύσεις επιθετικά όποτε χρειαστεί.

Η Εθνική μας έφυγε από το Ιβανώφειο με την πρώτη της νίκη για τη φάση των προκριματικών ανακάμπτοντας πλήρως από την ήττα από την Σερβία. Επόμενο ραντεβού την Τετάρτη στο Ιβανώφειο με αντίπαλο την Ολλανδία.



