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Εθνική Γυναικών: Τα πανό των μικρών φιλάθλων για τις αθλήτριες της εθνικής στο Ιβανώφειο
14/11/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Γυναικών: Τα πανό των μικρών φιλάθλων για τις αθλήτριες της εθνικής στο Ιβανώφειο

Χριστίνα Κατσαμούρη

Νεαρές αθλήτριες που βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου της Θεσσαλονίκης για την αναμέτρηση της Εθνικής Γυναικών με τη Σλοβακία έφτιαξαν πανό για τις αγαπημένες τους αθλήτριες.

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Ξεχωριστή παρουσία είχαν οι μικρές φίλαθλοι στις εξέδρες του Ιβανωφείου, στην αναμέτρηση της Εθνικής Γυναικών με τη Σλοβακία, στη Θεσσαλονίκη, για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2027.

Νεαρά κορίτσια και αθλήτριες που παρακολούθησαν από κοντά την προσπάθεια της ελληνικής ομάδας φρόντισαν να τραβήξουν την προσοχή με πανό, τα οποία ήταν αφιερωμένα στις αγαπημένες τους παίκτριες, δείχνοντας τον θαυμασμό τους με τον δικό τους τρόπο.

Το πρώτο απευθυνόταν στη Σταμολάμπρου και έγραφε:

«Σταμολάμπρου, μπορείς! Εγώ 4, εσύ 4. Εγώ πλέι μέικερ και εσύ πλέι μέικερ. Δώσε μου τη φανέλα σου. Πάμε δυνατά!»

Το δεύτερο ήταν αφιερωμένο στην Πηνελόπη Παυλοπούλου:

«Σε παρακαλώ, Πηνελόπη, δώσε μου τη φανέλα σου!»

Μια όμορφη εικόνα από το Ιβανώφειο, που αναδεικνύει τη σημασία των γυναικείων προτύπων στον αθλητισμό και τη σύνδεση της Εθνικής ομάδας με τη νέα γενιά αθλητριών.

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