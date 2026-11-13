Εθνική Γυναικών: Στο Ιβανώφειο ενόψει της αναμέτρησης με την Σλοβακία

Έπειτα από το ταξίδι της στο Βελιγράδι για την πρώτη αναμέτρηση των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2027 και την ήττα απέναντι στη Σερβία, η «γαλανόλευκη » επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Τετάρτης και μπήκε αμέσως στη δουλειά για τα επόμενα δύο παιχνίδια.

Η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Σλοβακία το απόγευμα της Τετάρτης 14/11 στις 19:00, στο ήδη sold-out Ιβανώφειο, με σκοπό να καταφέρει την πρώτη της νίκη στη φάση των προκριματικών. Οι αθλήτριες της Στέλλας Καλτσίδου «στρώθηκαν » ήδη στη δουλειά αφήνοντας πίσω την πικρία της ήττας, με στόχο την επόμενη «καλύτερη » μέρα της ομάδας. Η πρώτη προπόνηση πραγματοποιήθηκε ήδη το απόγευμα της Τετάρτης, με τις αθλήτριες να δείχνουν τη δίψα τους για τον επόμενο αγώνα.