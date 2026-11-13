Εθνική Γυναικών: Στο Ιβανώφειο ενόψει της αναμέτρησης με την Σλοβακία

Έπειτα από το ταξίδι της στο Βελιγράδι για την πρώτη αναμέτρηση των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2027 και την ήττα απέναντι στη Σερβία, η«γαλανόλευκη» επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Τετάρτης και μπήκε αμέσως στη δουλειά για τα επόμενα δύο παιχνίδια.
Η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Σλοβακία το απόγευμα της Τετάρτης 14/11 στις 19:00, στο ήδη sold-out Ιβανώφειο, με σκοπό να καταφέρει την πρώτη της νίκη στη φάση των προκριματικών. Οι αθλήτριες της Στέλλας Καλτσίδου«στρώθηκαν» ήδη στη δουλειά αφήνοντας πίσω την πικρία της ήττας, με στόχο την επόμενη«καλύτερη» μέρα της ομάδας. Η πρώτη προπόνηση πραγματοποιήθηκε ήδη το απόγευμα της Τετάρτης, με τις αθλήτριες να δείχνουν τη δίψα τους για τον επόμενο αγώνα.