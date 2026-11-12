Αυτές είναι οι Ελληνίδες που ήδη ξεχωρίζουν στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Πέντε ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με τον Αθηναϊκό να κάνει το ντεπούτο του στην ευρωλίγκα και τις άλλες τέσσερις ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθλητικός και Πανσεραϊκός, να βρίσκονται στη διοργάνωση του Eurocup. Δεδομένου ότι οι ελληνικές ομάδες ήδη έχουν αφήσει εντυπώσεις με τον Παναθηναϊκό να κυριαρχεί του ομίλου του και τον Ολυμπιακό να έχει τη δευτερη θέση, πάμε να δούμε που έχουν διακριθεί μέχρι στιγμής οι ελληνίδες αθλήτριες στις ευρωπαικές στατιστικές.

Ας ξεκινήσουμε με την ανώτατη λίγκα, αυτή της Ευρωλίγκας στην οποία η Άρτεμις Σπανού έχει ήδη σημειώσει το όνομα της σε δύο κατηγορίες. Η ελληνίδα φόργουορντ όπου αγωνίζεται στον Ερυθρό Αστέρα, κατέχει την 3η θέση των ριμπάουντ στην Ευρωλίγκα Γυναικών 2026-27 με 60 ριμπάουντ, μόλις 7 ριμπάουντ κάτω από την πρώτη θέση, ενώ έχει τα περισσότερα double-double στη διοργάνωση με 4 συνολικά.

Συνεχίζουμε με τη διοργάνωση του Eurocup και τον Ολυμπιακό. Στην κατηγορία εύστοχων τριπόντων το πρώτο ελληνικό όνομα που θα δείτε είναι αυτό της Ρένιας Καρλάφτη, η οποία βρίσκεται στην τρίτη θέση με 66.7%, με καλύτερη απόδοση σε παιχνίδι απέναντι στη Μπάξι Φερόλ με 4/4 τρίποντα. Ενώ στην ίδια κατηγορία ακολουθεί στην 6η θέση η Ελεάννα Χριστινάκη με 60%. Η ίδια βρίσκεται και στην 12η θέση για πόντους ανα παιχνίδι με 18 μέσο όρο. Με καλύτερη απόδοση παιχνιδιού απέναντι στη Μπάξι Φερόλ με 27 πόντους και 5/8 τρίποντα.

Η Ιωάννα Κριμίλη οδηγεί στην τρίτη θέση του Eurocup στα κλεψίματα με 3.8 ανά παιχνίδι και 15 στο σύνολο γίνοντας έτσι ένα από τα μεγαλύτερα φόβητρα στην άμυνα του Παναθηναϊκού για τις αντίπαλες ομάδες. Η καλύτερη απόδοση της είναι απέναντι στις Κάστορς Μπρέιν με 6 κλεψίματα, 19 πόντους και 5/8 τρίποντα. Ακολουθεί και η Ελένη Σύρρα του Παναθλητικού στην κατηγορία των κλεψιμάτων που βρίσκεται στην 9η θέση με 3 μέσο όρο και 12 στο σύνολο, με καλύτερη απόδοση στο ματς με την Μπροντ να Σάβι όπου συγκέντωσε 8 πόντους 2/7 τρίποντα, 6 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.

Οι Ελληνίδες αθλήτριες έχουν ακόμα πολλά να δώσουν μιας και βρισκόμαστε μόλις στην αρχή των διοργανώσεων, είναι όμως πολύ ευχάριστο τα ελληνικά ονόματα ήδη να διακρίνονται στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις και αναμένουμε και ακόμα περισσότερα στην συνέχεια και από τις υπόλοιπες Ελληνίδες αθλήτριες των ομάδων.

Το EuroCup Γυναικών 2026–27, βρίσκεται στη φάση των Ομίλων, έχοντας μόλις ολοκληρώσει την 4η αγωνιστική, από τις 6 συνολικά. Ενώ η διοργάνωση EuroLeague Women 2026–27 βρίσκεται στον πρώτο γύρο της κανονικής περιόδου, έχοντας ολοκληρώσει τις 4 από τις 6 αγωνιστικές. Η δράση συνεχίζεται με την 5η αγωνιστική στις 25 Νοεμβρίου 2026, μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Το πρόγραμμα την 5ης Αγωνιστικής:

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11/2026 - EUROLEAGUE

Κασαδεμόντ Σαραγόσα - Αθηναικός | 20:30

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11/2026 - EUROCUP

Oλυμπιακός - Σλέζα Βρότσλαβ | 19:00

Παναθλητικός - Χοζόνο Γκλόμπαλ Χάιρις | 20:30

ΠΕΜΠΤΗ 26/11/2026 - EUROCUP

Παναθηναϊκός - Σέστο Σαν Τζοβάνι | 18:30

BLMA (Μονπελιέ) - Πανσεραϊκός | 21:00