Καλτσίδου: «Η ομάδα χρειάζεται να γίνει πιο προσεκτική»

Η Ελλάδα ηττήθηκε από τη Σερβία στο Βελιγράδι με 84-74 για την 1η αγωνιστική της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Eurobasket 2027 στο πρώτο παιχνίδι της Στέλλας Καλτσίδου στην άκρη του πάγκου της Εθνικής.

Η προπονήτρια της «γαλανόλευκης» μίλησε μετά την ήττα για την εικόνα της ομάδας.

«Στο δεύτερο ημίχρονο αποδείξαμε πολλά πράγματα, αλλά αυτό που χρειάζεται η ομάδα είναι να γίνει πιο προσεκτική. Είχαμε πολλά λάθη και δώσαμε πολλούς πόντους μέσα από αυτά», είπε αρχικά η ομοσπονδιακή προπονήτρια και πρόσθεσε. «Ωστόσο, η ομάδα είναι μαζί μόνο τρεις ημέρες και είμαι ικανοποιημένη από την προσπάθεια που έκαναν οι παίκτριές μου. Είμαι σίγουρη ότι σήμερα μάθαμε πολλά και από αύριο θα δουλέψουμε περισσότερο στο γήπεδο και θα είμαστε πολύ καλύτερες στον επόμενο αγώνα».